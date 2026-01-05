La segunda fase del temporal ya está aquí. Tras las lluvias registradas durante el sábado y el domingo, la masa de aire frío ya está afectando la Comunitat Valenciana y ha dejado los primeros copos de nieve en el interior del territorio.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que la lengua de frío ártico traerá consigo un descenso progresivo de la cota de nieve a medida que avance el día. Durante las primeras horas del día la cota de nieve se sitúa entre los 900 y los 1.000 metros en el norte de Alicante y sur de la provincia de València. Sin embargo, se prevé que podría bajar hasta los 500 e incluso 400 metros durante la tarde y la noche.

Desde la agencia no descartan que la cota potencial podría incluso bajar más conforme se desplomen las temperaturas. Sin embargo, se prevé que las precipitaciones vayan en descenso desde la tarde por lo que las nevadas no se prevén de intensidad

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado a última hora de la tarde de este domingo las alertas meteorológicas vigentes en la Comunitat Valenciana, que se mantiene en nivel amarillo por nevadas en todo el interior de la autonomía, según informa el 112 GVA en su cuenta de X.

En la provincia de Alicante ha decretado el fin de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte y se mantiene el nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral y por nevadas en todo el interior.

La ola de frío desplomará la cota de nieve hasta los 400 metros en València / Levante-EMV

Alerta amarilla

En el interior de Alicante se mantiene hasta las 8 horas del martes el aviso amarillo por nevadas, con acumulación de nieve de 2 centímetros en 24 horas, según la Aemet. En el interior sur de Valencia el aviso amarillo por nevadas, con acumulación de nieve de 2 centímetros en 24 horas, se mantendrá hasta las 3 horas del martes. El aviso amarillo en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia por temperaturas mínimas de 4 grados bajo cero estará activo hasta las 9 horas del martes