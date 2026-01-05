Parto con final feliz en un portal de Alcoi
Una mujer da a luz en la mañana de este lunes en la puerta de un edificio con ayuda de la Policía Local, siendo trasladada junto con su recién nacida al hospital en buen estado por un SAMU
Jose A. Rico
Una mujer ha dado a luz en la mañana de este lunes en un portal de Alcoi, con ayuda de dos agentes de siendo traslada junto con su recién nacida al Hospital Virgen de los Lirios en buen estado. Esta circunstancia ha hecho que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) haya movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
El equipo médico ha asistido pasadas las 9:00 horas a la mujer, de 31 años y a su bebé, una niña que ya había nacido con ayuda de dos agentes de la Policía Local, procediendo a cortar el cordón umbilical, a la altura del número 106 de la calle San Mateo.
Ambas han sido trasladadas en buen estado al centro hospitalario de Alcoi, según han informado desde el CICU y el Ayuntamiento. Todo en una jornada marcada por la lluvia y el frío, acabando el parto en final feliz.
