Premios Convivencia: Llorca podría recibir al líder opositor venezolano la próxima semana

La Fundación Broseta acaba de hacer un regalo de Reyes al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en forma de foto. La Fundación que lleva el nombre del catedrático de Derecho y exreferente de la UCD, Manuel Broseta, asesinado por ETA, ha decidido conceder a los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado su Premio Convivencia. El acto de entrega se celebrará en València el próximo día 15, miércoles de la semana próxima, y la fundación confía en que Edmundo González pueda estar en el acto.

Tras el fallo del jurado, el pasado 3 de diciembre, estaba previsto que Edmundo González estuviera presente en la recogida del premio. De momento, todo se mantiene igual, pero la situación de Venezuela, tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, deja en el aire el protocolo. El acto de entrega del premio tendrá lugar a las 13 horas en el Palau de la Generalitat.

En el actual contexto, la presencia de los dirigentes venezolanos cobra una relevancia mucho mayor. El PP, en competencia con Vox, ha salido en tromba a celebrar la caída de Maduro y a reivindicar a Edmundo González como el dirigente legitimado para pilotar la transición que EE UU ha impuesto en el país caribeño.

“Delcy Rodríguez carece de legitimidad”, señala el PP sobre la hasta ahora vicepresidenta chavista y futura presidenta interina. El partido de Núñez Feijóo está haciendo equilibrios para no cuestionar la actuación de La Casa Blanca desde los parámetros del derecho internacional, mientras celebra la detención de Maduro y critica que la transición, de momento, no cuente ni con González, que ha fijado en Madrid su residencia en el exilio, ni con María Corina Machado. Con la presencia de esta última no se cuenta el próximo 15 de enero. Machado, cuyo paradero es secreto, estuvo en Oslo para recoger el Nobel de la Paz.

DIRECTO | Rueda de prensa de María Corina Machado / PI STUDIO

Ambos líderes opositores venezolanos han sido galardonados con el Premio Convivencia 2025 que entrega anualmente la Fundación Broseta, en esta ocasión por "su lucha y perseverancia contra la dictadura venezolana". Este galardón, el número 34 que ha entregado la Fundación, fue anunciado el pasado día 3 de diciembre por el exministro socialista Jordi Sevilla, que presidió el jurado en un acto celebrado en València. El expresidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, es el presidente de la fundación.