La inteligencia artificial predice el primer premio de la Lotería del Niño

El Sorteo del Niño se celebra este martes día 6, coincidiendo con el día de Reyes. La lotería repartirá un total de 770 millones de euros en premios. El primer premio asciende a los 2 millones por serie, es decir, 200.000 euros por décimo.

El sorteo tendrá lugar mañana, 6 de enero, a las 12.00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples, según ha precisado esta entidad.

El número premiado

Si bien cada número que sale de los bombos es por puro azar, hemos pedido a la inteligencia artificial que se atreva a predecir, como un vidente profesional, la combinación ganadora de la Lotería del Niño.

Para ChatGPT, el número que será afortunado con el primer premio será el 58.742. Y da una explicación de por qué este número "se impone con más fuerza" y por tanto tiene más probabilidades de ganar: "El 5 trae movimiento y cambio inesperado, el 8 habla de abundancia, el 7 es el número clásico de la suerte, el 4 y el 2 equilibran y cierran el ciclo".

A diferencia de lo que ocurre con la Lotería de Navidad, para el Niño se pueden comprar décimos hasta el mismo día del sorteo a las 10:00 horas, así que si decides confiar en la inteligencia de ChatGPT, estás a tiempo de hacerte con tu décimo "ganador".