À Punt busca a un director para la radio para el que el valenciano solo contará un 1 % de la puntuación

À Punt busca director para su radio. El tablón de anuncios virtual de la Generalitat, el DOGV, ha publicado este lunes la apertura del concurso público por el que la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (la entidad que rige la gestión de la radiotelevisión pública autonómica) quiere encontrar al nuevo máximo responsable para el canal de radio, un cargo de nueva creación para el que, sin embargo, no contará con requisito alguno de conocimiento de valenciano (algo que sí se exige para los redactores) hasta el punto que este solo será un mérito que sume 0,1 puntos sobre 10, esto es, un 1 %.

En realidad, los requisitos no se explayan en exceso para quien ha de, entre otras funciones, "definir la línea editorial de la emisora conforme a los valores del servicio público", "supervisar la planificación, producción y emisión de programas informativos, culturales, educativos y de entretenimiento" o "dirigir al equipo de redactores, técnicos, productores y colaboradores de la cadena". Para todo ello se pide tener nacionalidad española o de un Estado de la UE, no haber sido inhabilitado, "poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas" así como "contar con experiencia en el desempeño de similares funciones".

El cumplimiento de los requisitos permitirá la participación en el concurso del que ha de salir el elegido el nuevo puesto creado que, sin embargo, fue eliminado de la última RPT y para el que el DOGV no indica salario. Pese a ello, la entidad ha activado el proceso de selección que contará con dos fases que serán valoradas por un comité conformado por la cúpula de la empresa pública. Este lo presidirá Francisco Aura, director general de À Punt y lo complementarán Francesc Picó, director de contenidos y programación; Sonia Galdón, directora de gestión corporativa; María José Guiralt, directora del departamento jurídico y Ana Pérez, directora de Personal de la CACVSA que hará el papel de secretaria.

Méritos y entrevista

Estas dos fases se dividirán primero en una valoración de "méritos y curricular", que valdrá un 40 % del total de la puntuación y que contará con un mínimo de nota, y la "entrevista y defensa del proyecto", una cuestión de un carácter más interpretativo que determinará un 60 % del total. Esta segunda fase, además, se dividirá en dos al 50 % entre la entrevista, donde se evaluará "la competencia, aptitud, habilidades y capacidades", y el proyecto presentado en el que la propia exposición oral representará el mayor peso de la valoración frente a los indicadores escritos.

Imagen de archivo de la sede de À Punt en Burjassot. / Fernando Bustamante

Antes de esta parte del proyecto están los méritos que aunque sí que tienen algunas concreciones de puntuación hasta el punto de que se podría sumar una décima más de los 4 puntos que se indican de máximo y donde los criterios fijados dejan una parte importante a la libre interpretación de la comisión encargada de evaluar los candidatos. En este sentido, se fija un máximo de 3 puntos para la experiencia profesional "en puestos de dirección o de comunicación"; contar con la "formación complementaria adaptada al perfil" será 0,8 puntos; tener una "formación específica en igualdad de género" valdrá "un máximo" de 0,1 puntos, lo mismo que tener "conocimientos del valenciano" así como "en otros idiomas".

Nivel mínimo valenciano

Esto es, contar con un nivel mínimo de conocimiento del valenciano no solo no es un requisito (como sí que lo es para acceder a los puestos de redacción, donde se reclama un C1), sino que además lo máximo que se puede obtener como mérito en esta materia es de 0,1 puntos sobre los 4 que componen el currículum, un 1 % del total de la selección. Además, no se indica qué baremos ni títulos acreditan este conocimiento, por ejemplo, si ese máximo es el C2 o cuánto se valoraría un B2. Tampoco se aclara qué supone tener "experiencia profesional en puestos de dirección o de comunicación", un baremo de años trabajados o cargos ocupados ni cuál es la "formación complementaria adaptada al perfil".

Según se señala en el DOGV, la cadena pública da un plazo de cinco días para aquellas personas que quieran optar a este puesto. Para ello deberán presentar un currículum pormenorizado así como "un estudio de un máximo de diez páginas (...) relacionado con el contenido funcional del lugar, sus características, condiciones, medios necesarios, plan de organización y trabajo, proyecto de mejora organizativa o funcional y todas aquellas otras cuestiones que considero de interés o importancia".