¿Cuántas veces ha caído el primer premio de la Lotería del Niño en la Comunitat Valenciana?

El sorteo de El Niño repartirá un total de 770 millones de euros en premios. Este martes 6 de enero se conocerá qué localidad o localidades son agraciadas con el primer premio del sorteo, y si cae o no en la Comunitat Valenciana.

El primer premio de la Lotería del Niño ha recaído en la Comunitat Valenciana en 53 ocasiones. Por provincias, Valencia ha sido con diferencia la más afortunida. El 'gordo' del Niño ha caído en la provincia un total de 38 veces, frente a las 12 que lo ha hecho en Alicante y las solo 3 que ha tocado en Castellón. En todos los casos, la última vez que el primer premio de este sorteo cayó en la Comunitat Valenciana fue en 2024.

València, la ciudad más afortunada

Por poblaciones, la suerte en el Niño ha beneficiado sin duda a la capital valenciana. Ha caído 16 veces: en 1917,1922, 1923, 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1995, 2021 y 2024. Por detrás de València, Manises puede presumir de haber sido la ciudad en la que cayó de forma consecutiva el primer premio tanto en 2020 como en 2021.

Al igual que en Manises, la suerte con el Niño también ha caído en Torrent (2017, 2021), Gandia (2000, 2024), Xàtiva (2021, 2024), Quart de Poblet (1998, 2024), Sueca (1956), Massamagrell (1974), Alaquàs (2021), L'Eliana (2021), La Pobla de Farnals (2021), Picanya (2021), Simat de la Valldigna (2020), Alzira (2024), Mislata (2024), Moncada (2024), Aldaia (2024) y Carcaixent (2024).

La Comunitat Valenciana es la autonomía que más gasta en El Niño

Con 139.157.600 euros gastados, es la primera comunidad en consignación de lotería para el sorteo extraordinario de El Niño de 2026, que se celebrará el día de Reyes, según datos de Loterías y Apuestas del Estado. Esto es una media de 26,17 euros por valenciano en décimos. Para la Comunitat Valenciana se han emitido 695.788 billetes, según los mismos datos.

Por provincias, la de Valencia es la que mayor consignación de lotería tiene para este sorteo de El Niño, un total de 81.992.200 euros; seguida de la de Alicante, con 44.744.400 euros. La provincia de Castellón cuenta 12.421.000 euros consignados.

Por habitante, en Valencia la media se coloca en cabeza con 30,26 euros, seguida de la de Alicante, con 22,47 euros y Castellón, con 20,17 euros. Por lo que respecta al número de billetes emitidos, la provincia de Valencia tiene 409.961 del total; la de Alicante 223.722, y la de Castellón, 62.105.

¿Cuánto toca por premio?

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros. A premios se destina el 70 por ciento de esa emisión, 770 millones de euros. Los premios más importantes son un primer premio de 2 millones por serie; un segundo premio de 750.000 euros por serie; y un tercer premio de 250.000 euros por serie.