La diputación tendrá su propio 'Es Alert' para activar a sus empleados ante emergencias

La Diputación de València ya tiene listo su protocolo de actuación en caso de emergencias climáticas para el personal de la corporación. El texto, que pasará por el pleno provincial previsiblemente a principios de año y que ya ha sido validado por los sindicatos, incluye avisos telemáticos a sus empleados para comunicar de manera ágil las órdenes en caso de cambios en los horarios de trabajo por emergencias, como el envío de un SMS. Salvando las distancias, una especie de Es Alert interno.

Cabe recordar que la actuación de la diputación durante la dana del 29-O, cuando decidió adelantar a las 14 horas el cierre de los centros de trabajo, fue aplaudida hasta por la jueza que investiga la gestión de aquel día. Sin embargo, aquello fue una decisión de Personal, y ahora se ha querido crear un protocolo específico que contemple cada escenario de alerta, sin margen para interpretaciones ni improvisaciones.

Un 'órgano decisor'

Así, se constituye un “órgano decisor en materia de emergencias climáticas”, integrado por el coordinador de seguridad y salud del servicio de prevención, director de seguridad, jefatura de servicio de presidencia, de personal y el delegado de prevención, según el documento aprobado por la vicepresidenta segunda y responsable de Personal, Reme Mazzolari.

El protocolo se aplica a todo el personal para situaciones de emergencia a partir de avisos de Aemet u otras alertas emitidas por las autoridades competentes en materia de protección civil, excepto personal sanitario, centros educativos de la diputación, o el consorcio de bomberos. Además, la diputación da la consideración de servicios esenciales a áreas como informática o carreteras.

Alerta roja, cierre

Entrando en materia, el protocolo fija tres tipos de alertas, siendo la roja la que define un riesgo meteorológico extremo con un riesgo para la población muy alto. En esa situación, la diputación pone orden a la manera de proceder. Si antes de comenzar la jornada ya hay alerta roja en toda la provincia, todos los centros permanecerán cerrados, salvo para los servicios esenciales.

El protocolo tiene en cuenta las diferentes posibilidades. Si la alerta es solo en una parte de la demarcación, se cerrarán las oficinas de esa zona, pero “se exime de asistencia a los trabajadores cuyo domicilio esté en zona de alerta roja y/o en su desplazamiento atraviesen a zona de alerta roja”.

Si la alerta se decreta durante la jornada, es decir, a media mañana, “cesará la obligación de permanecer en el puesto de trabajo” y “se recomienda permanecer en el centro por autoprotección”. Si se marcha a casa, “deberá llevarse su portátil con el fin de teletrabajar”.

Teletrabajo

El protocolo también contempla el escenario de que se prevea que durante la mañana entrará en vigor una alerta roja durante la jornada, por ejemplo, a media mañana. En ese contexto, también se cesará la obligación de seguir en el puesto, y deberá llevarse a casa el portátil para teletrabajar.

Adelantar la salida

En situaciones de nivel naranja, en principio los edificios seguirán abiertos y no se eximirá de la asistencia, pero el órgano decisor “podrá acordar un posible adelantamiento del horario de salida”, incluso determinar un cierre preventivo.

Este tipo de actuaciones a seguir se comunicará a través de SMS o del correo electrónico corporativo a los empleados por parte del órgano decisor, donde se difundirá la existencia de una situación de preemergencia o emergencia.

“El protocolo ordena quién comunica, cómo y cuándo. Se establece el uso del SMS, correo y canales oficiales para garantizar que la información llegue de manera inmediata y fiable, evitando el desorden informativo habitual en situaciones de emergencias”, señala Reme Mazzolari.

La responsable de Personal pone en valor el “carácter pionero” de esta herramienta, un documento preparado para “evitar improvisaciones y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, con la creación de un órgano unificado con capacidad de decisión. Además, “se prioriza la seguridad sobre la presencialidad, ofreciendo alternativas como el teletrabajo o la exención de asistencia”.