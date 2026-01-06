Las nevadas 'anecdóticas' dan paso a dos jornadas con temperaturas bajo cero

El desplome térmico causado por la llegada de una masa de aire ártico y las últimas lluvias, aunque débiles, generadas por la borrasca Francis trajeron las primeras nevadas del año en varias comarcas de la Comunitat Valenciana este lunes. Nevó poco, pero los copos cuajaron en varios puntos del interior como en el Rincón de Ademuz, el Comtat, la Vall d'Albaida o el Baix Maestrat; y, aunque sin acumular espesor, cayeron en Tuéjar (els Serrans) o la sierra Calderona en Serra. Emergencias decretó, a primera hora del día, la situación 0 en els Ports y l'Alt Maestrat. Por encima de la nieve, las temperaturas bajo cero marcaron la jornada del lunes, con mínimas de 7,3 grados negativos en la Pobla de Benifassà, recogida por la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y de 7,1 negativos en Castellfort, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); y protagonizarán tanto el Día de Reyes como el miércoles con dos jornadas -sobre todo, las madrugadas- "muy frías" y con heladas cerca del litoral.

Las previsiones de la Aemet mantienen sendos avisos amarillos, por nieve y bajas temperaturas, para este martes hasta las nueve de la mañana; para el miércoles, se vuelven a activar, pero por las mínimas en Valencia y Alicante a primera hora y por viento, a partir de las 19 horas, en Castellón, donde podrían alcanzarse rachas de noroeste de hasta 80 kilómetros por hora. Durante este martes, el mercurio se mantendrá en valores negativos o rozando el cero en gran parte de la autonomía hasta el mediodía, cuando las máximas asciendan levemente; pero será solo un espejismo porque, a partir de las cuatro de la tarde, volverán a caer progresivamente hacia una madrugada helada.

Mínimas para el miércoles en la Comunitat Valenciana con heladas y temperaturas bajo cero. / Aemet

El día de Reyes "más frío" en 40 años

En muchos municipios del interior, las máximas podrían quedarse bajo cero, después de vivir la noche de Reyes más fría en 40 años que obligó, bien por frío, bien por lluvia, a aplazar o modificar las cabalgatas en muchas localidades, aunque en València discurrió con casi normalidad; llovió y se vieron chubasqueros y paraguas en todo el recorrido. Si se cumplen los pronósticos de la Aemet, el día de Reyes puede ser uno de los 6 de enero más fríos de los últimos 80 años con una temperatura media de 2,98 grados en el conjunto de la autonomía, lo que supondría que el promedio fuera cinco grados inferior a lo habitual para esta época del año. La serie histórica desde 1950 arroja una temperatura media de 7,96 grados y, según las previsiones de ayer lunes, la autonomía no vive un 6 de enero tan frío desde 1997, cuando el mercurio cayó hasta los 2,88 grados; el dato más bajo, sin embargo, son los 1,84 grados del año 1985. Este año podría convertirse en el cuarto "más frío" desde 1950. Estos datos contrastan con los 12,88 grados de 1982, la máxima en estos 80 años, que lidera un ránking en el que se cuelan cinco años del siglo XXI entre las 10 primeras posiciones, una evidencia de los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Se repetirá, en parte, lo ocurrido ayer, cuando muchos municipios permanecieron bajo cero durante toda la jornada. En la Pobla de Benifassà, por ejemplo, el mercurio solo ascendió hasta los 3,9 grados negativos y se registraron a primera hora de la madrugada; a las once de la mañana, el termómetro marcaba 6,2 grados negativos. A las cinco de la tarde, Morella estaba 1,1 grados bajo cero; en Utiel, había 2,5º y en Alcoi, 4º, a punto de comenzar la cabalgata más antigua de España.

Que las máximas se registraran durante la madrugada no fue un hecho aislado del interior, sino un fenómeno que se reprodujo en todo el territorio, como ya había anunciado la Aemet durante el fin de semana. En València ciudad, la máxima -fue de 9,9 grados, se registró durante la madrugada y, al mediodía, el termómetro marcaba 7,6 grados. Según explicaba la Aemet en sus redes sociales, no se registraba una mínima tan baja desde el 9 de enero de 2021 en la ciudad; entonces, fue de 7,5 grados.

Temperaturas para el 7 de enero en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Cómo protegerse del frío Con motivo de las bajas temperaturas, la Conselleria de Sanidad difundió varias recomendaciones para prevenir los posibles efectos del frío en la salud. Los principales consejos eran respirar por la nariz en el exterior, en vez de por la boca, para disminuir el frío que llega a los pulmones; utilizar calzado antideslizante para evitar caídas en la calle; vestir varias capas de ropa; o tomar bebidas calientes y no consumir alcohol porque disminuye la sensación de frío. Asimiso, la Generalitat alertaba del riesgo de utilizar braseros o chimeneas y pedía ventilar bien las estancias para evitar la acumulación de dióxido de carbono dos veces al día durante un mínimo de 15 minutos cada vez.

¿Nevará hoy?

Las bajas temperaturas podrían ir acompañadas de nevadas "débiles" en el interior sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, donde podrían acumularse hasta dos centímetros de espesor en las primeras horas del día. Sin embargo, como ocurrió ya ayer, la cantidad de nieve precipitada podría no corresponderse con un espesor igual de abundante porque, tras las lluvias y con la humedad del temporal, la nieve será "húmeda" y, por tanto, cuajará menos. La cota de nieve se situará entre 600 y 800 metros de altitud en el tercio sur de la Comunitat Valenciana y podría descender, con el paso de las horas, a los 400 o 500 metros. Para el miércoles, hay una pequeña posibilidad de nevada en el interior norte, donde la nieve ya hizo acto de aparición ayer, en cotas de entre 600 y 800 metros.

La Seratella nevada, a través de la cámara de Avamet. / Avamet

A falta de las posibles nevadas de la jornada de hoy, el temporal ha dejado mucha menos nieve de la prevista hace unos días, aunque los modelos ofrecían una "alta incertidumbre" y ubicaban las nevadas más copiosas dependiendo del lugar de colisión de la borrasca Francis con la masa ártica proveniente del norte. El retraso de esta última generó, desde el lunes, una desincronización entre ellas y las principales precipitaciones, con casi 200 l/m2 en algunos puntos de la Marina Alta, se produjeron antes del desplome térmico.

Heladas y precaución en las carreteras

Las temperaturas bajo cero pueden provocar heladas en las principales vías del interior, ya esta pasada madrugada, pero también en la próxima. Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como Emergencias de la Generalitat Valenciana piden máxima precaución al volante en unos días con más afluencia de circulación y desplazamientos, coincidiendo con el final de las vacaciones de Navidad. "Se pide especial atención en las zonas de umbría donde se forman las placas de hielo", alertaba ayer la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez.

La Seratella nevada, a través de la cámara de Avamet. / Avamet

La jornada de ayer se cerró con incidencias aisladas en las infraestructuras y carreteras. Únicamente se cerraron 10 kilómetros de la CV-395, entre Chera y Sot de Chera, aunque sí que hubo circulación condicionada en varios puntos: en la CV-12 a la altura de Santa Elena; en la N-330, entre Torrebaja y Talayuelas; en la CV-35, a la altura de Tuéjar; en la N-232 en Morella; o en la CV-128, en el tramo comprendido entre Mas de Roblasco y Mas d'en Gatella. En el interior de Castellón, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras desplegó un dispositivo de viabilidad invernal, con varias máquinas quitanieves activas en vías como la CV-170 en Vistabella del Maestrat, la CV-124 en Castellfort.

Maquinaria trabajando para despejar la nieve en Castellfort. / GVA

La que no registró problemas fue la A3 porque, en la comarca de Utiel-Requena, la cota de nieve se mantuvo por encima de los 800 metros. En temporales anteriores, como ocurrió con Filomena en 2021, las nevadas afectaron a la autovía que conecta la autonomía con el centro de España. Aunque no ha ocurrido esta vez, la DGT había recomendado adelantar el regreso a casa al domingo ante el riesgo de que esta vía, considerada de "alta capacidad", pudiera verse afectada por el episodio invernal.