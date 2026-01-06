Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba

La nevada se esperaba mucho más intensa de lo que está resultando, y los -hasta ahora- tímidos acumulados de nieve tienen una explicación meteorológica. Desde Aemet se preveía que el temporal provocado por la borrasca Francis comportaría la llegada de una masa de aire húmedo, que dejaría precipitaciones abundantes, pero también un desplome térmico que daría lugar a nevadas importantes. Durante este lunes, sí se han dado lluvias, pero la nieve ha llegado de forma muy discreta y solo a algunos puntos de la Comunitat Valenciana.

La clave está en el lugar donde estaba previsto que se encontraran la borrasca Francis, responsable de las precipitaciones, y la masa de aire ártico, causante del descenso de las temperaturas. Por eso las nevadas estaban previstas como un resultado de la interacción entre la humedad y el enfriamiento. Pero la Aemet decidió ayer aplazar y suavizar su pronóstico: el sábado había anunciado avisos de nivel naranja, es decir, de riesgo importante, por nieve en el interior de Valencia y Castellón, pero el domingo estos se redujeron a nivel amarillo —riesgo bajo— y se ampliaron a las comarcas del oeste de Alicante.

Desacople de Francis con la masa ártica

Con ello, las nevadas comenzaron a preverse menos intensas, cuando se supo que la columna de aire ártico se retrasaría unas horas. Así pues, cuando han caído las temperaturas drásticamente este lunes, la masa húmeda ya había descargado el grueso de las precipitaciones. Las nevadas más significativas se trasladaron ayer al vértice entre Albacete, Cuenca y Valencia; a diferencia de la previsión inicial del sábado, cuando se esperaba que este se produjera entre Teruel, Castellón y Valencia.

En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) preveía que la lengua de frío ártico trajera consigo un descenso progresivo de la cota de nieve a medida que avanzara el día. Durante las primeras horas del lunes, la cota de nieve se situaba entre los 900 y los 1.000 metros en el norte de Alicante y sur de la provincia de València. Sin embargo, se preveía que podría bajar hasta los 500 e incluso 400 metros durante la tarde y la noche.

Nieve en Valencia y Castellón

Los primeros copos de nieve se dejaron ver en el Rincón de Ademuz, entre las localidades de Torrebaja y Talayuelas.

La nieve también llegó al interior de Castellón, donde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat estableció ayer la situación 0 del Procedimiento de Actuación de Nevadas para las comarcas castellonenses de Els Ports y l'Alt Maestrat, donde la circulación estuvo durante horas condicionada en varias carreteras como la CV-12, la CV-14 y la CV-15, según informó el 112 CV. La agencia alertó de que con esas temperaturas tan bajas el peligro eran las placas de hielo que se pudieran formar, por lo que reclamó mucha precaución en carretera con el hielo, como la capa helada con la que se despertó Morella, en una imagen bien diferente a la del 25 de diciembre, cuando nevó.

Pero más allá de las heladas, a primera hora del día cayó una ligera nevada en el interior de la provincia pero "apenas ha cubierto el suelo", como lo describió Aemet. Antes de las diez de la mañana ya había nieve débil en localidades de l'Alt Maestrat como la Serratella y Benafigos a partir de unos 450 metros. También a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana, en el entorno del Bartolo, comenzaron a caer este lunes los primeros copos de nieve como consecuencia de la borrasca Francis en la provincia. Le siguieron enclaves de Els Ports y el entorno del Penyagolosa, donde se comenzó pronto a observar una ligera capa de nieve.

Poco antes del mediodía, además, comenzaron a caer copos fruto de una nevada débil en la localidad de Tuéjar, en La Serranía, lo que afectó a la carretera CV-35 entre el kilómetro 77 y el 83. Por la mañana también cayeron, en la zona del Alto de la Rosa, a 960 metros de altitud, los primeros copos de nieve vinculados al temporal de frío y precipitaciones en la comarca de La Costera, pero el fenómeno se vio interrumpido y la nieve no llegó siquiera a cuajar en este punto que se encuentra en lo más alto del sistema montañoso de Enguera.

Ya entrada la tarde, una nevada casi anecdótica en la comarca de Utiel-Requena no dejó apenas color blanco, ni llegó a afectar a la A-3 a su paso por Utiel. Pero sí nevó con algo más de fuerza en las montañas entre Ayora y Enguera, a unos 1.000 metros de altitud.

Nieve en Alicante

Pero también ha habido nieve en la provincia de Alicante. Sobre todo en las zonas montañosas: durante la jornada de este lunes apareció, por ejemplo en cumbres como Aitana, Els Plans, El Menejador, El Montcabrer, El Maigmó o La Carrasqueta, e incluso cuajó en las dos primeras.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activada la alerta amarilla por nieve en el interior, que abarca l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y el Medio Vinalopó, que se mantiene hasta las 8:00 del martes, por acumulados de hasta dos centímetros de nieve. Del mismo modo la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral sur se desactivó, tras registrarse olas de hasta tres metros.