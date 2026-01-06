Última hora del temporal de frío en Valencia: La Aemet alerta por temperaturas casi bajo cero en el litoral

Sin tregua. Tras los avisos por nieve y dos madrugadas de frío extremo, con mínimas de -8 grados, todo apunta que la Comunitat Valenciana volverá a vivir una próxima madrugada bajo cero en el prelitoral.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de activar varios avisos amarillos por temperaturas gélidas en el interior sur de Valencia y norte de Alicante y Castellón. También se prevén heladas significativas en el litoral de la Comunitat Valenciana, donde los termómetros se acercarán a los cero grados en un inicio de año que deja el día de Reyes más frío en 20 años.