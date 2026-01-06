En Directo
Última hora del temporal de frío en Valencia: La Aemet alerta por temperaturas casi bajo cero en el litoral
La agencia activa aviso amarillo desde la 21:00 horas por mínimas que podrían alcanzar los -6 grados durante la madrugada
Sin tregua. Tras los avisos por nieve y dos madrugadas de frío extremo, con mínimas de -8 grados, todo apunta que la Comunitat Valenciana volverá a vivir una próxima madrugada bajo cero en el prelitoral.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de activar varios avisos amarillos por temperaturas gélidas en el interior sur de Valencia y norte de Alicante y Castellón. También se prevén heladas significativas en el litoral de la Comunitat Valenciana, donde los termómetros se acercarán a los cero grados en un inicio de año que deja el día de Reyes más frío en 20 años.
Alerta por heladas en litoral
La Aemet activa un aviso amarillo por heladas en el interior de las provincias de Valencia , Castellón y Alicante. De hecho, desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten que las próxima madrugrada prodía ser muy fría, quizá incluso más que la pasada, y estiman que la lengua de frío alcance puntos muy próximos a la costa, donde no se descarta que los termómetros se desplomen hasta los cero grados
Dónde ha bajado más el termómetro en la Safor
La madrugada del Día de los Reyes Magos en la Safor ha sido la más fría de este invierno, con registros que, además, también son más bajos que cualquier día del año pasado. La borrasca Francis, que primero trajo jornadas lluviosas y un ambiente muy desapacible ha desplomado los termómetros, y la mayoría de los ciudadanos han notado esa sensación cuando han salido de la cama en este día festivo en toda España
Ni en Bocairent ni en la sierra de Enguera: la ausencia de nieve es el gran despago del día de Reyes
Entre el despago de las familias que soñaban con un día de Reyes mágico en la nieve y el alivio de quienes temían una jornada de caos y coches atrapados en la carretera. La frustración de las predicciones meteorológicas que auguraban nevadas con posibilidad de cuajar en cotas medio-bajas deja un cruce de sensaciones encontradas en esta jornada del martes 6 de enero que pone fin a los festejos navideños.
Fin de alerta por nevadas en interior sur de Castellón e interior de Valencia
El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado las alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido el fin de la alerta nivel amarillo por nevadas en el interior sur de Castellón e interior de las provincias de Valencia y Alicante.
Se mantienen las alertas nivel amarillo por temperaturas mínimas en el interior sur de Valencia e interior de Alicante.
El Centro de Coordinación de Emergencias da por finalizada la situación 0 del Procedimiento de Actuación por Nevadas en las comarcas dels Ports y de l'Alt Maestrat, en la provincia de Castellón.
Marta Rojo
Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
La nevada se esperaba mucho más intensa de lo que está resultando, y los -hasta ahora- tímidos acumulados de nieve tienen una explicación meteorológica. Desde Aemet se preveía que el temporal provocado por la borrasca Francis comportaría la llegada de una masa de aire húmedo, que dejaría precipitaciones abundantes, pero también un desplome térmico que daría lugar a nevadas importantes. Durante este lunes, sí se han dado lluvias, pero la nieve ha llegado de forma muy discreta y solo a algunos puntos de la Comunitat Valenciana.
Temperatura mínima de la noche de Reyes
Temperatura mínima (°C)
Vilafrancala Pobla del Bellestar -8,8
Vallanca -7,9
Forcall -7,6
El Torola Nava -7,6
Castielfabib -7,6
MorellaMas de Planet -7,4
VilafrancaPla de Mossorro -7,2
VillenaSierra de Salinas climatoclab -7,2
Sorita -6,9
Herbers -6,6
Aemet avisa de nevadas y heladas esta noche
Marta Rojo
La A-3 se salva, de momento, de los efectos de la nevada
La nieve y el frío se mantienen e incluso intensifican ligeramente de cara a la tarde de este lunes pero sin llefar a afectar a las vías de circulación, más allá de puntos localizados de la red. La A-3, vía central para la conexión de la Comunitat Valenciana con el interior peninsular, resiste, de momento, a los efectos de la nevada sobre las infraestructuras.
Marta Rojo
La tímida nieve en Las Nogueras (Requena) no afecta a la A3
La nieve avanza, aunque sin ser todavía demasiado abundante, por el interior de la Comunitat Valenciana. En concreto, hace una hora que se han visto los primeros copos en la comarca de Requena-Utiel. En concreto, se han visto en Las Nogueras, una de las aldeas de Requena, a unos 13 kilómetros de este municipio.
Pero en esta zona, las nevadas a esta hora son muy débiles y todavía con la cota de nieve alta, según Aemet, por encima de 800-900 m. Sin afección a esta hora a vías principales, como se ve en esta imagen de la A3 a su paso por Utiel.
Lluis Cebriá
La lluvia no detiene el furor por el emisario real Jacobo en Ontinyent
El emisario real Jacobo ha anunciado en la mañana de este lunes, desde el Palau de la Vila, la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente a Ontinyent, en un acto que ha tenido que adaptarse a la situación de meteorología adversa que se está registrando estos días en toda la Comunidad Valenciana.
El evento ha contado con la presencia del alcalde de Ontinyent y miembros de la corporación municipal, así como con la participación de numerosos niños y niñas que han despertado al emisario con la canción tradicional que lleva su nombre.
