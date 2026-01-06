El jefe del Ejército en la Comunitat Valenciana destaca la "lección de lucha y fortaleza" de Valencia tras la dana

"Consolidar los compromisos internacionales en el marco de la OTAN y la Unión Europea con nuestros aliados". Ese es uno de los principales retos que ha marcado para este 2026 el teniente general Luis Sáez Rocandio, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) y Representante Institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS) en la Comunitat Valenciana en su alocución por la Pascua Militar. Un desafío que, según ha remarcado, se hace especialmente necesario en la actualidad, "en un tiempo de conflictividad e incertidumbre". Un mensaje pronunciado en el salón del trono de la Antigua Capitanía General de València, actual sede del CGTAD.

Entre las autoridades presentes se encontraban el Conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel Baeza, o el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, así como los jefes de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local) y otros representantes civiles y militares.

"Tiempos de conflictividad e incertidumbre"

Con estricta puntualidad y solemnidad, el toque de batallón y llamadas marcaba a las 12.00 del mediodía el inicio de la Pascua Militar de Valencia con una ceremonia dividida en dos actos. El primero de ellos, una parada militar celebrada en la Plaza de Tetuán en la que han participado representantes de todas las unidades de guarnición en València y la unidad de Música del CGTAD. El toque de batallón y llamadas marcaba el inicio de la ceremonia. Acto seguido ha tenido lugar uno de los momentos más solemnes y emotivos de la mañana, el homenaje a los caídos en acto de servicio.

Homenaje a los caídos en acto de servicio durante la Pascua Militar de Valencia. / Miguel Angel Montesinos

Bajo los acordes de "La muerte no es el final", una comitiva compuesta por representantes de las distintas facciones del Ejército han depositado una corona de laurel en memoria de aquellos que "como valientes lucharon y como héroes murieron", ha destacado el teniente general. Antes de dar paso al segundo acto, un piquete compuesto por representantes de los tres ejércitos y la Guardia Civil ha izado la bandera nacional. Tras el acto en la vía pública, la ceremonia se ha trasladado al interior del acuartelamiento de Santo Domingo, donde, después de imponer diversas condecoraciones, Sáez Rocandio ha dirigido unas palabras a los asistentes en su tradicional alocución.

En primer lugar, ha manifestado su incondicional lealtad y reconocimiento al Rey Felipe VI y ha felicitado a todos los presentes. Seguidamente, ha repasado los principales hitos alcanzados durante 2025 por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con una especial atención a las unidades del ámbito de la Comunitat Valenciana. A continuación ha destacado los principales retos para 2026 "en un tiempo de conflictividad e incertidumbre", fijando los compromisos internacionales y la importancia de mantener la capacidad operativa como principales desafíos. "Debemos continuar avanzando en la transformación hacia el Ejército 35, el que necesita España, con la vista puesta en el horizonte de 2045", ha manifestado.

Recuerdo a las víctimas

"La innovación, integración en el multidominio y los valores, deben guiar el quehacer diario de la unidad", ha recalcado el teniente general, que ha subrayado: "El servicio debe orientar nuestra vida profesional, sabiendo que nuestro esfuerzo debe servir para que todos los valencianos, los españoles, se sientan seguros y confiados en unas Fuerzas Armadas siempre preparadas y disponibles para cumplir con las misiones asignadas".

Miembros del Ejército durante el desfile por la Pascua Militar en Valencia. / Miguel Angel Montesinos

Durante su alocución también ha querido recordar a las víctimas de la dana poniendo en valor "la lección de lucha y fortaleza que está transmitiendo el pueblo valenciano, así como el mensaje de superación y de esperanza". Asimismo, ha destacado la labor que realizaron las Fuerzas Armadas para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.

Con "un emocionado recuerdo a quienes se encuentran desplegados en misiones en el exterior, a los que nos dejaron y a nuestros veteranos", el teniente general ha cerrado su intervención agradeciendo "el apoyo constante" de las instituciones valencianas y "reafirmando la lealtad de las Fuerzas Armadas a Su Majestad el Rey".