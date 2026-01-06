PPCV y Vox rivalizan por capitalizar las protestas sobre Venezuela

"Vox siempre ha estado siempre con la libertad del pueblo venezolano", clamó Vicente Barrera, que apoyado en la bandera de Venezuela añadió a su discurso el carrusel de ciudades en las que había estado en el país latinoamericano. Antes había sido Belén Hoyo, diputada del PPCV en el Congreso, la que había recordado su presencia en las últimas elecciones en el país, en julio de 2024, como observadora internacional y la negativa a que el gobierno bolivariano entregara las actas para no reconocer la victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. "Tened por seguro que el Partido Popular va aseguir trabajando en todas las instituciones y las sedes del PP donde sabéis que tenéis vuestra casa", indicó ataviada con una gorra con los colores de la insignia nacional.

La secuencia formó parte de la protesta del domingo por la tarde en la plaza de la Virgen de València entre paraguas y emblemas venezolanos exhibidos tanto por ciudadanos procedentes del otro lado del Atlántico como por varios cargos de PP y Vox. Ambas formaciones hicieron un importante despliegue y lucieron méritos en su trayectoria de críticas al chavismo y apoyo a quienes han salido del país. Hasta tal punto que pese a ser día festivo y encontrarse a unos metros del Palau de la Generalitat, el Consell podría haber contado con el quórum suficiente como para celebrar un pleno.

Allí estuvieron la mayoría de sus representantes, con figuras destacadas como sus tres vicepresidentes Susana Camarero, José Luis Díez y Vicent Martínez Mus, y su portavoz, Miguel Barrachina. Y aunque no estuvo, el 'president' Juanfran Pérez Llorca se hizo eco del evento en sus redes sociales. "Viva Venezuela libre", publicó con imágenes de la concentración. Vox no se quiso quedar atrás y allí estuvieron sus principales dirigentes: Barrera, líder provincial y hombre fuerte de Santiago Abascal, y el síndic de las Corts, José María Llanos, quienes no solo estuvieron presentes sino también participaron de los parlamentos.

La vicepresidenta primera, Susana Camarero, y otras autoridades valencianas en la concentración convocada por la plataforma 'España con VZLA–Hasta el final', el domingo en la Plaza de la Virgen de Valencia. / Ana Escobar / EFE

Estas intervenciones, sumadas a las de Hoyo y su compañero en el Congreso, Fernando de Rosa, se convirtieron en la muestra de la pugna por capitalizar las protestas. Populares y voxistas reivindicaron su rechazo frontal a las actuaciones del régimen de Maduro, defendieron el liderazgo de los opositores González y María Corina Machado y hasta extrapolaron la situación a la política española para poner en el foco al Gobierno central. "Os pedimos que aquí forméis parte de esa resistencia activa que también en España tenemos contra los socialistas y los comunistas", dijo Barrera. "¿Dónde estaba la izquierda cuando se pisoteaban vuestros derechos?", añadió de Rosa.

Más de 40.000 venezolanos

Ni el despliegue de cargos en la manifestación (que no fue especialmente numerosa) ni el tono duro en las intervenciones ni la focalización en la política patria por parte de populares y voxistas es casual. PP y Vox se han mostrado desde hace tiempo próximos con todo el movimiento opositor en Venezuela con quien ideológicamente tiene coincidencias. No en vano, el flujo migratorio de venezolanos en la Comunitat Valenciana ha provocado que los ataques al chavismo no sean un asunto sobre política exterior que sirva para desgastar a la izquierda sino que es ya política doméstica que apela a ciudadanos (y votantes) residentes en tierras valencianas.

En esa estrategia el PPCV lanzó una sección de 'Nuevos valencianos' que encabeza María Ponte, exembajadora del gobierno de Juan Guaidó ante la UE y que fue incorporada por Carlos Mazón a la estructura de Presidencia de la Generalitat como delegada de la Hispanidad y la libertad. La mirada está puesta en la quinta comunidad migrante más poblada en la Comunitat Valenciana. Y aunque los 22.685 venezolanos censados con permiso de residencia no podrían votar, sí podrían acabar lográndolo de obtener la nacionalidad como ha sucedido con más de 40.000 venezolanos de nacimiento que ya son oficialmente españoles en la Comunitat Valenciana y pueden ejercer el derecho a voto.