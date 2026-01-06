Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6.703, consignado en varias administraciones de la Comunitat Valenciana. Concretamente, en 21 municipios.

Premios

Un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Por poblaciones, la suerte en el Niño ha beneficiado sin duda a la capital valenciana. Ha caído 16 veces: en 1917,1922, 1923, 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1995, 2021 y 2024. Por detrás de València, Manises puede presumir de haber sido la ciudad en la que cayó de forma consecutiva el primer premio tanto en 2020 como en 2021.

El número 6.703 ha sido muy repartido en toda España, y se ha dejado ver en 20 localidades de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Valencia ha sonreído a Alfafar, Castelló de Rugat, Gavarda, la Pobla del Duc, Manises, Oliva, Paiporta, Quart de Poblet, y Xirivella.

En la provincia de Alicante ha caída en Alicante capital, Benidorm, Dénia, San Juan, San Miguel de Salinas y San Vicent del Raspeig, mientras que en la provincia de Castellón se ha asomado a Burriana, Onda, Benicàssim, Castelló de la Plana, y Alcora.

José Manuel López

Municipios

Segundo y tercero

Por contra, el segundo y el tercer premio han pasado de largo por la Comunitat Valenciana. El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid. El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.