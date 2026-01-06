El primer premio del Niño reparte 2 millones de euros en Quart de Poblet y cae en 21 municipios de la Comunitat Valenciana

La suerte está echada. El primer premio de la lotería del Niño, el número 06703, ha caído en varios municipios de la Comuntiat Valeniciana. Por el momento, y a falta de que cada administración sepa con exactitud cuánto ha repartido, el 06703 ha dejado 2 millones de euros el primer premio de la Lotería del Niño al vender una serie completa de este número. Además de Quart de Poblet, la suerte ha sonreído a 21 municipios de la Comunitat Valenciana. Poco después del mediodía, los niños de San Ildelfonso y los bombos han dado con la combinación ganadora que ha ido a parar a la Comunitat Valenciana.

El destino ha querido que con un premio al décimo de 200.000 euros, el número 06703, riegue con fortuna y mucho dinero varios puntos de la Comunitat Valenciana. Además de en Quart de Poblet también también ha caído en Xirivella, Gavarda, Paiporta, la Pobla del Duc, Benidorm, Manises, Alfafar, Castelló del Rugat, Castelló, Burriana, l'Alcora, Onda, Benicàssim, Alicante, Sant Joan, Benidorm, San Vicente del Raspeig, San Miguel de Salinas, Dénia y Oliva, donde se ha vendido en un estanco.

Un sorteo millonario

Este 2026, la Lotería del Niño repartirá en total 770 millones de euros en premios. El mayor de ellos, el 06703, con 200.000 euros a cada décimo premiado con el primer premio de la Lotería del Niño.

Y es que este sorteo da más premios que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El del Niño tiene más reintegros, y en general, más números son agraciados. De los 100.000 número posibles que hay, unos 37.000 tendrán recompensa, mientras que en la de Navidad solo son 14.000.

Sin embargo, aunque otorga más premios en general, los ganadores del primer premio parten con desventaja. Cada décimo del primer premio de la Lotería del Niño está premiado con 200.000 euros frente a los 400.000 de la Lotería de Navidad.

Bombos del Sorteo de "El Niño". // E.P.02/01/2014 Bombos Lotería del Niño. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que los premios de loterías que ganen las empresas tributen igual que los premios de los particulares, que cuando superan los 2.500 euros están gravados al 20%. SOCIEDAD CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO EUROPA PRESS/LAE bombos loteria nino. LOTERIAS. LOTERIA NACIONAL. SORTEO EXTRAORDINARIO DE " EL NIÑO ". BOMBOS / EUROPA PRESS/LAE / Europa Press

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido, en la edición de este recién estrenado 2026, una facturación total de 864.682.360 euros, según datos provisionales.

Estas cifras vuelven a poner de manifiesto la relevancia que tiene el Sorteo de la Lotería de El Niño en nuestro país. Se trata del segundo Sorteo más importante del año de Lotería Nacional, solo superado por el Sorteo Extraordinario de Navidad, y pone cada 6 de enero el colofón al período navideño.

¿Cuántas veces ha caído el primer premio de la Lotería del Niño en la Comunitat Valenciana?

Hasta hoy, el primer premio de la Lotería del Niño ha recaído en la Comunitat Valenciana en 53 ocasiones. Por provincias, Valencia ha sido con diferencia la más afortunidas. El 'gordo' del Niño ha caído en la provincia un total de 38 veces, frente a las 12 que lo ha hecho en Alicante y las solo 3 que ha tocado en Castellón. En todos los casos, la última vez que el primer premio de este sorteo cayó en la Comunitat Valenciana fue en 2024.

Por poblaciones, la suerte en el Niño ha beneficiado sin duda a la capital valenciana. Ha caído 16 veces: en 1917,1922, 1923, 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1995, 2021 y 2024. Por detrás de València, Manises puede presumir de haber sido la ciudad en la que cayó de forma consecutiva el primer premio tanto en 2020 como en 2021.

Al igual que en Manises, la suerte con el Niño también ha caído en Torrent (2017, 2021), Gandia (2000, 2024), Xàtiva (2021, 2024), Quart de Poblet (1998, 2024), Sueca (1956), Massamagrell (1974), Alaquàs (2021), L'Eliana (2021), La Pobla de Farnals (2021), Picanya (2021), Simat de la Valldigna (2020), Alzira (2024), Mislata (2024), Moncada (2024), Aldaia (2024) y Carcaixent (2024).