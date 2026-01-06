El PSPV denuncia que el Consell solo ha gastado el 2,5 % del presupuesto para reparar los centros educativos tras la dana
Educación ejecuta 1,5 de los 57,9 millones previstos en subsanar los daños de los colegios afectados por la riada del 29 de octubre
Solo uno de cada cien euros previstos en los Presupuestos de la Generalitat de 2025 destinado a la reparación de los centros educativos dañados por la dana ha sido gastado para tal fin. Es la denuncia que realiza este martes el PSPV, una situación que a juicio de los socialistas, evidencia el "abandono de los municipios y comunidades educativas" que siguen esperando actuaciones urgentes más de un año después de la catástrofe.
Según han detallado los socialistas con la información de la Intervención de la Generalitat, a fecha 30 de noviembre, y a solo un mes para finalizar el ejercicio, la Conselleria de Educación únicamente ha ejecutado 1,5 millones de euros de los 57,9 millones presupuestados para infraestructuras educativas vinculadas a la dana, lo que supone una ejecución de apenas el 2,5 %, de lo que solo se ha pagado el 1,2 %.
"Es un fraude político de enormes dimensiones”, ha expresado el responsable de Educación de los socialistas valencianos, Miguel Soler, quien ha señalado que “mientras el Consell presume de reconstrucción, deja prácticamente sin ejecutar el dinero destinado a reparar colegios e institutos dañados”.
Soler ha explicado que, a lo largo del ejercicio presupuestario, la Conselleria de Educación ha justificado recortes en infraestructuras educativas, en el gasto de funcionamiento de los centros, en profesorado, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en la Formación de Personas Adultas y, de manera especialmente grave, en las plazas de Formación Profesional, alegando que los recursos debían destinarse a atender las consecuencias de la dana. “Ese argumento se desmonta por completo cuando comprobamos que no han sido capaces ni siquiera de ejecutar el presupuesto destinado a los centros afectados”, ha indicado.
"Insuficiente"
El abandono no se limita a las infraestructuras. En conjunto, la ejecución del presupuesto dana de la Conselleria de Educación alcanza únicamente el 13,62%, con 28,07 millones de euros ejecutados de los 206,1 millones presupuestados. Para Soler, estos datos confirman un “doble fraude”: “Primero se recorta Educación utilizando la dana como coartada y, después, ni siquiera se ejecuta el presupuesto que supuestamente debía servir para la reconstrucción”.
El bajo nivel de ejecución se reproduce también en las distintas etapas educativas. En el caso de la enseñanza primaria, la Conselleria de Educación solo ha ejecutado el 25,7% del presupuesto dana, con 3,03 millones de euros. En enseñanza secundaria, la ejecución alcanza únicamente el 37,8%, con 1,49 millones de euros ejecutados, lo que, a juicio del PSPV-PSOE, demuestra que el abandono afecta a todo el sistema educativo.
El PSPV ha exigido explicaciones inmediatas al Consell y ha reclamado que se actúe de forma urgente en los centros educativos dañados por la dana. Estamos ante una gestión absolutamente inconcebible. Se deja sin reparar a colegios e institutos que lo necesitan y se abandona a miles de alumnos y docentes. Esto no es mala gestión: es una irresponsabilidad política grave”, ha concluido Soler.
