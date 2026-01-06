El termómetro se desploma hasta los -8,8 grados: estos son los municipios con las mínimas más heladas

Segunda madrugada de frío en la Comunitat Valenciana. Después de un lunes con registros por debajo de los siete grados negativos, las heladas se han intensificado en la mañana del Día de Reyes, con valores incluso inferiores a los de ayer, cuando la mínima fue de 7,3 grados negativos en La Pobla de Benifassà. El mercurio se ha desplomado hasta los 8,8 grados negativos en Vilafranca, en la comarca dels Ports, y una sensación térmica de -9,1 grados, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Sin embargo, este frío -provocado por la masa de aire polar ártico que irrumpió ayer en la autonomía- ha sido generalizado, sobre todo, en municipios del interior; un centenar de estaciones de la red meteorológica han registrado temperaturas bajo cero desde Morella (-7,4º), pasando por Requena (-5,9º) y hasta Ayora (-4,9º).

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya anunciaban ayer que este 6 de enero iba a ser uno de los más fríos desde 1950, con una temperatura media 2,98 grados, casi cinco grados por debajo de lo registrado en la serie histórica; lo habitual sería que el Día de Reyes tuviera un promedio de 7,96 grados. De hecho, desde 1997, no se vivía un 6 de enero tan frío. La agencia deja la mínima más baja en Ademuz, con siete grados negativos; Castellfort (-6,6º) y Fredes (-6,5º).

Las mínimas lo están constatando y, aunque se producirá un ascenso de las temperaturas hasta las tres de la tarde, en muchos puntos de la autonomía, se espera que los termómetros no pasen a valores positivos. La humedad, además, como ya se ha visto en el caso de Vilfranca, está haciendo que la sensación de frío sea mayor a la registrada en las estaciones meteorológicas.

Las mínimas más bajas

Pero, ¿dónde ha caído más el mercurio? Además de los 8,8 grados negativos en Vilafranca, las siguientes estaciones son las que han registrado las mínimas más destacadas del día, según los datos de Avamet:

Vallanca: -7,9º

Forcall: -7,6º

El Toro: -7,6º

Castielfabib: -7,6º

Morella: -7,4º

Sorita: -6,9º

Herbers: -6,6º

La Pobla de Benifassà: -6,6º

Ayora: -6,5º

Cortes de Arenoso: -6,1º

La Todolella: -6º

Enguera: -6º

Requena: -5,9º

Castellfort: -5,8º

Vistabella del Maestrat: -5,8º

Puebla de San Miguel: -5,8º

Alpuente: -5,8º

Ares del Maestrat: -5,7º

Alcoi: -5,7º

Artana: -5,3º

Olocau del Rei: -5,2º

Casas Bajas: -5,2º

Sensación térmica de -12,6 grados

Sin embargo, la humedad en el ambiente, a primera hora del día, ha desplomado aún más la sensación de frío con seis municipios con temperatura percibida por debajo de los 10 grados negativos. Se han sentido en:

La Pobla de Benifassa: -12,6º

Olocau del Rei: -12º

El Toro: -12º

Castellfort: -11,4º

Ares del Maestrat: -10,5º

Xixona: -10,3º

A -5,7 grados a las 11 h

Como ya ocurrió ayer, y anticipaban los pronósticos, el termómetro se mantendrá por debajo de cero durante todo el día en muchos puntos. A las once de la mañana, según los registros de Avamet, más de 70 estaciones seguían registrando valores negativos. Destacan los siguientes:

Confrides: -5,7º

Villena: -5,5º

Alcoi: -5,1º

La Pobla de Benifassà: -4º

El Toro: -3,9º

Ayora: -3,9º

Xixona: -3,4º

Enguera: -3,3º

Villena: -3,2º

Castellfort: -3,1º

Ares del Maestrat: -2,9º

¿Y la nieve?

La nevada se esperaba mucho más intensa de lo que está resultando, y los -hasta ahora- tímidos acumulados de nieve tienen una explicación meteorológica. Desde Aemet se preveía que el temporal provocado por la borrasca Francis comportaría la llegada de una masa de aire húmedo, que dejaría precipitaciones abundantes, pero también un desplome térmico que daría lugar a nevadas importantes. Durante este lunes, sí se han dado lluvias, pero la nieve ha llegado de forma muy discreta y solo a algunos puntos de la Comunitat Valenciana.