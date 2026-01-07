Alerta amarilla por previsión de rachas de viento de hasta 80 km/h en el interior y prelitoral de Valencia
Aemet prevé para este jueves que las temperaturas mínimas registren un ascenso notable en la mitad norte de la Comunitat Valenciana
F. A.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla para este jueves 8 de enero ante el peligro de fuertes rachas de viento, de hasta 80 km/hora, en el interior y prelitoral de la provincia de Valencia. La predicción de la agencia meteorológica sitúa entre un 40% y un 70% las posibilidades de que el aire sople con la fuerza indicada a partir de las 21 horas.
Será viento de componente oeste y que en la franja litoral de las comarcas de Valencia tendrá menos ímpetu en principio, dado que se espera que oscile entre los 50 y los 65 km/hora. Salvo en las zonas indicadas, el viento será moderado en el resto del territorio valenciano.
El cielo se prevé poco nuboso, con temperaturas mínimas con un ascenso notable en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, así como de las máximas en el tercio norte y las comarcas del norte de Alicante.
