Baldoví 'copia' las 'tres C' de Alcaraz para ejercer la oposición a Llorca

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Redacción Levante-EMV

València

Joan Baldoví no juega a tenis. Su labor es la política. Sin embargo, cómo ejercerla desde su responsabilidad de síndic de Compromís en las Corts coincide con el esquema que se ha fijado Carlos Alcaraz para llegar hasta lo más alto del mundo tenístico: apoyarse en las 'tres C', referencia que el murciano hasta se ha tatuado. Claro que pese a que el lema de las 'tres C' del murciano y que Baldoví ha emitido este lunes en el parlamento valenciano es el mismo, las palabras que van tras esta letra son claramente diferentes.

Así, frente al "cabeza, corazón y cojones" que se ha erigido en el grito de guerra del ganador de seis Grand Slam (dos veces Roland Garros, Wimbledon y US Open), Baldoví ha indicado que su oposición al Consell de Juanfran Pérez Llorca lo harán con otras 'tres C': control de la acción de gobierno, combatir el modelo que construyen PP y Vox y construir una alternativa. No es tan directo como el mensaje del tenista.

Ortí inicia el deshielo con los sindicatos para desactivar las seis huelgas docentes previstas

El termómetro se desploma hasta los -8,8 grados: estos son los municipios con las mínimas más heladas

Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba

La tercera madrugada gélida deja los termómetros a casi 0 grados en el litoral

Última hora del temporal de frío en Valencia: La Aemet alerta por temperaturas casi bajo cero en el litoral

Ni Teruel ni Cuenca: Los 180 municipios valencianos que se han congelado con temperaturas bajo cero

González Pons saca su vena 'tanguera' para empezar 2026

