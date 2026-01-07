Baldoví 'copia' las 'tres C' de Alcaraz para ejercer la oposición a Llorca

Joan Baldoví no juega a tenis. Su labor es la política. Sin embargo, cómo ejercerla desde su responsabilidad de síndic de Compromís en las Corts coincide con el esquema que se ha fijado Carlos Alcaraz para llegar hasta lo más alto del mundo tenístico: apoyarse en las 'tres C', referencia que el murciano hasta se ha tatuado. Claro que pese a que el lema de las 'tres C' del murciano y que Baldoví ha emitido este lunes en el parlamento valenciano es el mismo, las palabras que van tras esta letra son claramente diferentes.

Así, frente al "cabeza, corazón y cojones" que se ha erigido en el grito de guerra del ganador de seis Grand Slam (dos veces Roland Garros, Wimbledon y US Open), Baldoví ha indicado que su oposición al Consell de Juanfran Pérez Llorca lo harán con otras 'tres C': control de la acción de gobierno, combatir el modelo que construyen PP y Vox y construir una alternativa. No es tan directo como el mensaje del tenista.