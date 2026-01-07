Tráfico
Un camión averiado provoca cuatro kilómetros de atasco en la A-7
Las retenciones se registran a la altura de Riba-roja y en sentido Barcelona
La avería de un camión contenedor en la A-7 y un pequeño alcance en la A-3 han sido los sucesos más destacados en el tráfico del área metropolitana de Valencia en el primer día de vuelta a clase y al trabajo tras las vacaciones. Ambos incidentes han generado unas retenciones de en torno a los cinco kilómetros, según han indicado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.
El mayor problema lo ha provocado un vehículo pesado que se ha averiado a primera hora mientras circulaba por la A-7. El camión se ha apartado al arcén a la altura de Riba-roja de Túria y en sentido hacia Barcelona. Aún así, ha ocasionado un atasco que a las 9.00 horas alcanzaba ya los cuatro kilómetros, siempre según las mismas fuentes.
Mientras, en la A-3, un pequeño alcance entre dos vehículos ha generado un kilómetro de tráfico lento a la altura del término municipal de Chiva y en sentido hacia Madrid. Tras retirarse los implicados al arcén, la circulación va mejorando en cuanto a fluidez aunque a las 9.15 todavía se registraba tráfico lento.
A las 9.05 horas, el camión contenedor averiado en la A-7 ha reiniciado su marcha tras ser reparado, por lo que desde el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia se esperaba que las retenciones en ese punto comenzasen a disminuir rápidamente.
En el resto del área metropolitana, la circulación ha registrado "los atascos habituales en una jornada laboral", han añadido desde Tráfico.
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve