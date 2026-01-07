Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión averiado provoca cuatro kilómetros de atasco en la A-7

Las retenciones se registran a la altura de Riba-roja y en sentido Barcelona

Retenciones en la A-7 esta mañana como consecuencia de la avería de un camión en el sentido Barcelona.

Retenciones en la A-7 esta mañana como consecuencia de la avería de un camión en el sentido Barcelona. / DGT

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La avería de un camión contenedor en la A-7 y un pequeño alcance en la A-3 han sido los sucesos más destacados en el tráfico del área metropolitana de Valencia en el primer día de vuelta a clase y al trabajo tras las vacaciones. Ambos incidentes han generado unas retenciones de en torno a los cinco kilómetros, según han indicado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

El mayor problema lo ha provocado un vehículo pesado que se ha averiado a primera hora mientras circulaba por la A-7. El camión se ha apartado al arcén a la altura de Riba-roja de Túria y en sentido hacia Barcelona. Aún así, ha ocasionado un atasco que a las 9.00 horas alcanzaba ya los cuatro kilómetros, siempre según las mismas fuentes.

Mientras, en la A-3, un pequeño alcance entre dos vehículos ha generado un kilómetro de tráfico lento a la altura del término municipal de Chiva y en sentido hacia Madrid. Tras retirarse los implicados al arcén, la circulación va mejorando en cuanto a fluidez aunque a las 9.15 todavía se registraba tráfico lento.

A las 9.05 horas, el camión contenedor averiado en la A-7 ha reiniciado su marcha tras ser reparado, por lo que desde el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia se esperaba que las retenciones en ese punto comenzasen a disminuir rápidamente.

En el resto del área metropolitana, la circulación ha registrado "los atascos habituales en una jornada laboral", han añadido desde Tráfico.

