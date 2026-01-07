Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La causa de la macroavería del metro en València ha sido un desprendimiento de parte del techo de la estación de Ángel Guimerá

Un trozo de cubierta ha caído sobre una de las catenarias, según ha explicado el conseller Vicente Martínez Mus

València

Un desprendimiento de la cubierta que ha caído sobre la catenaria. Eso es lo que ha ocurrido esta mañana en la estación de metro de Ángel Guimerá, en València, que se ha convertido en una especie de embudo para el paso de trenes provocando numerosos retrasos y cancelaciones en las líneas 3, 5, 7 y 9, además de dejar también muchos afectados en las líneas 1 y 2, con las que enlazan en ese punto.

La incidencia ha obligado a cortar el servicio en una de las dos vías de la estación y a emplear únicamente un solo trazado, lo que ha dinamitado los horarios de paso de los metros en la primera mañana de vuelta a la rutina tras las vacaciones de Navidad. Andenes y trenes han estado a reventar durante las primeras horas, en plena hora punta.

"Es posible que haya sido por las lluvias"

Ha sido el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien ha explicado lo ocurrido esta mañana en Metrovalencia. Lo ha hecho a preguntas de los medios de comunicación durante un acto en Castellón. El también vicepresidente tercero del Consell ha detallado que "ha sido una parte del techo" la que ha caído sobre la catenaria y ha especificado que, de momento, no se saben las causas exactas aunque "es posible" que haya sido "por las lluvias".

La mayor preocupación ahora es "que se pueda reparar cuanto antes con toda la seguridad", trabajos que esta mañana ya se están acometiendo. "No hay una afección directa en la infraestructura -ha aclarado-, pero por seguridad se ha cortado la vía a fin de llevar a cabo la reparación y que el retorno de la circulación sea totalmente seguro". El conseller calcula que las tareas llevarán "unas horas" hasta poder ser completadas.

Pasadas las 11.30 horas, los operarios han conseguido reparar la catenaria afectada por el desprendimiento y recuperar así la vía que había permanecido inutilizada durante toda la mañana. A partir de ese momento se ha retomado la circulación en todas las líneas y, aunque aún se mantenían los retrasos, desde Metrovalencia se esperaba que la normalidad en las frecuencias de paso de los trenes se pudiese recobrar "poco a poco".

Trenes a reventar

El punto en el que ha sucedido el desprendimiento ha sido clave para que se hayan registrado tantos retrasos y cancelaciones en el paso de trenes esta mañana. "Se ha mantenido la circulación por una vía, pero en un tráfico tan intenso como el que hay en la estación de Ángel Guimerá, se nota mucho en las frecuencias de paso de los convoyes, que tienen que ser menores, y en los horarios, que se van incumpliendo".

Aún así, Martínez Mus confía en "retomar la normalidad" en las próximas horas tras solventar esta avería en la catenaria, un problema ocurrido por un desprendimiento de la cubierta. Según el conseller, esta incidencia demuestra el estado de necesidad en que se encuentra "toda la red de metro" de Valencia. "Por eso presentamos un plan de inversiones tan ambicioso para los próximos cinco años -ha dicho-, porque hacía mucha falta, ya que hay mucha necesidad de reposición y de inversión".

La renovación del suburbano se lleva a cabo "al ritmo que podemos", ha indicado el conseller de Infraestructuras, "porque hay que recuperar muchos años de dejadez". Estas reparaciones, además, "generan problemas en el funcionamiento del día a día", aunque desde la Generalitat se espera que "con las inversiones que vamos acometiendo poco a poco, cada vez sean menos".

