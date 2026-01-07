Las doctoras Hurtado y Arbaizar reeditan este jueves el duelo por presidir el Colegio de Médicos

Cuatro años después del primer asalto entre ambas por presidir el Colegio de Médicos de València (Icomv), este 8 de enero se reeditará el duelo entre la oftalmóloga Mercedes Hurtado y la médico de atención primaria y experta en gestión sanitaria Ana Arbaizar. Hurtado opta a renovar el cargo que ocupa desde hace once años y que renovó por última vez en enero de 2022 tras imponerse a Arbaizar por 230 votos de diferencia, con una participación del 18% de los más de 16.000 colegiados que había entonces. El censo ahora ha crecido hasta casi 20.000 facultativos con derecho a depositar su papeleta presencialmente en las urnas instaladas en la sede colegial de la Avenida de la Plata de la capital valenciana desde las 8 hasta las 20 horas de este jueves.

La doctora Mercedes Hurtado, que trabaja en el Hospital La Fe, considera que la candidatura que presenta para su reelección es “plural y renovada”, en la medida en la que hay “una amplia presencia de jóvenes médicos y médicas”. “Apostamos por consolidar una institución abierta, diversa y al servicio de todos los colegiados, con especial atención a las necesidades emergentes del colectivo médico". El proyecto que encabeza la doctora Hurtado se sustenta, dice, en una gestión "directa, transparente y eficiente, orientada a responder con agilidad a los retos asistenciales, laborales y profesionales actuales", según explica en un comunicado.

Oficinas especializadas de atención

Entre sus propuestas destaca el impulso a las oficinas especializadas para apoyar al médico joven, a la mujer y al opositor y la creación de una nueva para los profesionales que ejercen en el ámbito de la medicina privada, con asesoramiento personalizado y recursos que faciliten su desarrollo profesional.

La candidatura también incorpora "compromisos clave" como "un plan formativo gratuito, potenciación de servicios de atención social, asesoramiento jurídico integral, mejora de la conciliación y la defensa de retribuciones dignas, tanto en el ámbito público como privado, así como el impulso de un Estatuto Marco propio para los médicos como herramienta de justicia profesional y estabilidad".

Como ejemplo de "unidad y representatividad", el equipo que acompaña a Hurtado integra profesionales con diversos perfiles y sensibilidades del sector sanitario: candidatos pertenecientes a organizaciones y colectivos como Simap, Cems, Avanza, CSIF o Unipromel, así como representantes de sociedades científicas y movimientos médicos. Esta pluralidad "aspira a reforzar el papel del Colegio como espacio de debate y desarrollo de iniciativas para todos los médicos valencianos", según las mismas fuentes.

La doctora Hurtado ha subrayado: "La presencia de doctoras en ejercicio y médicos jóvenes en el equipo busca reflejar la realidad actual del colectivo médico, con una visión que combine experiencia y juventud, y que atienda tanto a las demandas tradicionales como a las nuevas exigencias de la profesión".

Guardias nocivas para la salud

Su rival, Ana Arbaizar, por su parte, se propone “acabar con las guardias de 24 horas” porque, dice, “perjudican al paciente y a la salud del facultativo”. Bajo la premisa "devolver la utilidad real a la institución", Arbaizar encabeza una lista independiente formada por profesionales de diversos ámbitos —hospitalaria, primaria y privada— con el firme propósito de que el médico "sienta que el Colegio sirve para algo más que para pagar una cuota y un seguro".

Para la candidatura que encabeza Arbaizar, uno de los ejes centrales es que el Colegio de Médicos defienda los intereses y condiciones de trabajo de todos sus miembros. “Es por eso que debe pronunciarse y ser parte activa en cualquier reivindicación de mejora, como es en la actualidad el debate sobre el Estatuto Marco”, y ha añadido que el colegio “debe ser activo en la reivindicación de cosas tan básicas como acabar con las guardias de 24 horas, que primero redundan negativamente en la atención al paciente y después en la salud del médico”. “Como Colegio de Médicos no podemos permanecer ajenos ni dar la espalda a este tipo de cuestiones”, apunta.

Personarse en los casos de agresión

“Por desgracia, ya casi ha dejado de ser noticia que agredan a un médico", ha lamentado la candidata, recordando que se produce una agresión cada 10 horas en España. Ante esto, su compromiso es firme: el Colegio se personará como acusación en los procedimientos judiciales por agresiones para garantizar el cumplimiento de la ley.

La candidatura también pone el foco en la Salud Mental, proponiendo evaluaciones periódicas de bienestar, formación en resiliencia y un plan de prevención del suicidio, reconociendo el estrés y la presión asistencial como problemas estructurales que el sistema actual no atiende.

Actualmente, Ana Arbaizar ejerce como Jefa de Estudios de Formación Sanitaria Especializada en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Valencia, cargo que ocupa desde hace más de una década. Su liderazgo en el ámbito nacional se consolida a través de su presidencia en la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (desde 2018) y su rol como Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. En sus 33 años de dedicación a la Atención Primaria ha combinado la labor asistencial con responsabilidades de gestión como coordinadora de Equipos de Atención Primaria y directora de Atención Primaria.