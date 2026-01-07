Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avería metroTemperaturas C. ValencianaDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaRebajas ValenciaPeatonalización Jorge JuanMujer sin hogar ValenciaProfesiones bajos salariosFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

Temperaturas

Ni Teruel ni Cuenca: Los 180 municipios valencianos que se han congelado con temperaturas bajo cero (algunos casi al nivel del mar)

La temperatura más gélida ha marcado casi -11 grados

Municipios valencianos que han pasado frío esta noche: 180 de ellos han estado bajo cero.

Municipios valencianos que han pasado frío esta noche: 180 de ellos han estado bajo cero. / Ricardo Rubio/EP

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Hace frío en Valencia. Mucho. Las bajas temperaturas se dejan sentir sin necesidad de desplazarse a los lugares más gélidos de la provincia e incluso en la capital del Túria, a nivel del mar, se nota el desplome del termómetro.

El mercurio es fiel reflejo del panorama meteorológico actual en Valencia, una situación que no es exclusiva de la Comunitat Valenciana, puesto que media España se congela con avisos rojos por temperaturas extremas en algunos puntos, como ha ocurrido en las últimas horas en Guadalajara.

Pero aunque el tiempo en Valencia no es tan excesivo como en la meseta, el derrumbe térmico también es fácilmente apreciable en un territorio en el que en los últimos años no se ha registrado un frío excesivo y en el que, de hecho, apenas ha habido gélidas jornadas invernales en esta pasada década.

Esta última noche y madrugada, sin embargo, ha sido especialmente glacial después de unos días donde las bajas temperaturas han sido la nota dominante, a pesar de que al final apenas nevase en Valencia pese a lo que se pronosticaba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado las localidades valencianas donde se han registrado las temperaturas más bajas en las últimas horas.

Frío en Valencia.

Frío en Valencia. / Eduardo Ripoll

Las localidades valencianas por debajo del termómetro

Los municipios de la Comunitat Valenciana donde se han registrado las temperaturas más extremas en las últimas horas y que han pasado la noche bajo cero, según la información facilitada por la Aemet y los datos que maneja l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), han sido:

  • El Toro -10,7 ºC
  • Bocairent -8,4 ºC
  • Villahermosa del Río -7,8 ºC
  • Confrides -7,3 ºC
  • Ademuz -7,1 ºC
  • Zorita del Maestrazgo -7,1 ºC
  • Vallanca -7,1 ºC
  • Castielfabib -7,0 ºC
  • Vilafranca -6,9 ºC
  • La Yesa -6,8 ºC
  • Casas Bajas -6,7 ºC
  • Alcoi -6,7 ºC
  • Villena -6,7 ºC
  • La Pobla de Benifassà -6,2 ºC
  • Cortes de Arenoso -6,2 ºC
  • Alpuente -6,1 ºC
  • Forcall -6,0 ºC
  • Xixona -6,0 ºC
  • Castellfort -5,9 ºC
  • Fredes -5,9 ºC
  • Camporrobles -5,9 ºC
  • Artana -5,8 ºC
  • Enguera -5,8 ºC
  • Morella -5,6 ºC
  • Todolella -5,4 ºC
  • Chodos -5,4 ºC
  • Utiel -5,4 ºC
  • Banyeres de Mariola -5,4 ºC
  • Vistabella del Maestrat -5,3 ºC
  • Requena -5,3 ºC
  • Ayora -5,3 ºC
  • Herbers -5,2 ºC
  • Ares del Maestrat -5,2 ºC
  • Fuenterrobles -4,9 ºC
  • Olocau -4,7 ºC
  • Vilamarxant -4,7 ºC
  • Venta del Moro -4,5 ºC
  • Guadasséquies -4,4 ºC
  • Alpuente -4,2 ºC
  • Chella -4,2 ºC
  • Agres -4,2 ºC
  • Penàguila -4,2 ºC
  • Llíria -4,1 ºC
  • L'Alcora -4,1 ºC
  • Benilloba -4,1 ºC
  • Ibi -4,1 ºC
  • Benasau -3,9 ºC
  • Quatretondeta -3,9 ºC
  • Villena -3,9 ºC
  • Castell de Castells -3,9 ºC
  • Vilafamés -3,7 ºC
  • Puebla de S. Miguel -3,7 ºC
  • L'Orxa -3,7 ºC
  • Aras de los Olmos -3,6 ºC
  • Caudete de las Fuentes -3,6 ºC
  • Gorga -3,6 ºC
  • Atzeneta del Maestrat -3,5 ºC
  • Muro d'Alcoi -3,5 ºC
  • Catí -3,4 ºC
  • Chóvar -3,4 ºC
  • Zucaina -3,4 ºC
  • Manises -3,4 ºC
  • Buñol -3,4 ºC
  • Cortes de Pallás -3,4 ºC
  • Alcoleja -3,4 ºC
  • Culla -3,3 ºC
  • Sinarcas -3,3 ºC
  • Planes -3,3 ºC
  • Rosell -3,2 ºC
  • Villanueva de Viver -3,2 ºC
  • Siete Aguas -3,2 ºC
  • Borriol -3,1 ºC
  • Sella -3,1 ºC
  • Cinctorres -3,0 ºC
  • Portell de Morella -3,0 ºC
  • Xàbia -3,0 ºC
  • Titaguas -2,9 ºC
  • La Pobla Tornesa -2,8 ºC
  • Fageca -2,8 ºC
  • Les Useres -2,7 ºC
  • L'Eliana -2,6 ºC
  • Riba-roja de Túria -2,6 ºC
  • Vallada -2,6 ºC
  • Cocentaina -2,6 ºC
  • Banyeres de Mariola -2,6 ºC
  • La Vall d'Alba -2,5 ºC
  • Aín -2,5 ºC
  • Benicolet -2,5 ºC
  • Vallibona -2,4 ºC
  • La Serratella -2,4 ºC
  • Eslida -2,4 ºC
  • Penàguila -2,4 ºC
  • La Vall d'Alcalà -2,4 ºC
  • La Mata -2,3 ºC
  • L'Alcúdia de Veo -2,3 ºC
  • Quatretonda -2,3 ºC
  • Agres -2,3 ºC
  • Balones -2,3 ºC
  • Gaianes -2,3 ºC
  • La Torre de les Maçanes -2,3 ºC
  • Benafigos -2,2 ºC
  • Benicàssim -2,2 ºC
  • Higueruelas -2,2 ºC
  • Benifallim -2,2 ºC
  • Nules -2,1 ºC
  • Sacañet -2,1 ºC
  • Cirat -2,1 ºC
  • Beneixama -2,1 ºC
  • Ontinyent -2,0 ºC
  • Alfafara -2,0 ºC
  • Sant Mateu -1,9 ºC
  • La Font de la Figuera -1,9 ºC
  • Aielo de Rugat -1,9 ºC
  • Pinet -1,9 ºC
  • Barx -1,9 ºC
  • Onil -1,9 ºC
  • Sant Joan de Moró -1,8 ºC
  • Bicorp -1,8 ºC
  • Simat de la Valldigna -1,8 ºC
  • Benimassot -1,8 ºC
  • Castalla -1,8 ºC
  • Benassal -1,7 ºC
  • Alfondeguilla -1,7 ºC
  • La Pobla del Duc -1,7 ºC
  • Biar -1,7 ºC
  • Cañada -1,7 ºC
  • Fontanars -1,6 ºC
  • Xert -1,5 ºC
  • Llucena -1,4 ºC
  • Vila-real -1,4 ºC
  • Alzira -1,4 ºC
  • Llutxent -1,4 ºC
  • Cabanes -1,3 ºC
  • Ayódar -1,3 ºC
  • Barxeta -1,3 ºC
  • Gaibiel -1,2 ºC
  • Torralba del Pinar -1,2 ºC
  • Benimarfull -1,2 ºC
  • Crevillent -1,2 ºC
  • L'Alcora -1,1 ºC
  • La Serra d'en Galceran -1,1 ºC
  • Cofrentes -1,1 ºC
  • Jérica -0,9 ºC
  • La Pobla de Vallbona -0,9 ºC
  • Loriguilla -0,9 ºC
  • Marines -0,9 ºC
  • Xàtiva -0,9 ºC
  • El Pinós -0,9 ºC
  • Vall d'Almonacid -0,8 ºC
  • Marines -0,8 ºC
  • Jalance -0,8 ºC
  • Llocnou d'en Fenollet -0,8 ºC
  • Montaverner -0,8 ºC
  • Algimia d'Almonacid -0,7 ºC
  • Bejís -0,7 ºC
  • Torás -0,7 ºC
  • Viver -0,7 ºC
  • Casinos -0,7 ºC
  • Moncada -0,7 ºC
  • Altura -0,5 ºC
  • Tuéjar -0,5 ºC
  • Pavías -0,4 ºC
  • Terrateig -0,4 ºC
  • Benillup -0,4 ºC
  • Almenara -0,3 ºC
  • Artana -0,3 ºC
  • Atzeneta d'Albaida -0,3 ºC
  • Tibi -0,3 ºC
  • Moncofa -0,2 ºC
  • Nàquera -0,2 ºC
  • Paterna -0,2 ºC
  • Canals -0,2 ºC
  • Moixent -0,2 ºC
  • Almiserà -0,2 ºC
  • Llocnou de Sant Jeroni -0,2 ºC
  • Relleu -0,2 ºC
  • L'Énova -0,1 ºC
  • Montitxelvo -0,1 ºC
  • Almudaina -0,1 ºC
  • Finestrat -0,1 ºC

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
  2. Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
  3. Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
  4. La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
  5. La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
  6. El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
  7. ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
  8. Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve

Llorca defiende la "colaboración con la justicia" de Feijóo frente a las críticas de la izquierda

Ortí inicia el deshielo con los sindicatos para desactivar las seis huelgas docentes previstas

Ortí inicia el deshielo con los sindicatos para desactivar las seis huelgas docentes previstas

El termómetro se desploma hasta los -8,8 grados: estos son los municipios con las mínimas más heladas

El termómetro se desploma hasta los -8,8 grados: estos son los municipios con las mínimas más heladas

Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba

Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba

La tercera madrugada gélida deja los termómetros a casi 0 grados en el litoral

La tercera madrugada gélida deja los termómetros a casi 0 grados en el litoral

Última hora del temporal de frío en Valencia: La Aemet alerta por temperaturas casi bajo cero en el litoral

Última hora del temporal de frío en Valencia: La Aemet alerta por temperaturas casi bajo cero en el litoral

Ni Teruel ni Cuenca: Los 180 municipios valencianos que se han congelado con temperaturas bajo cero

Ni Teruel ni Cuenca: Los 180 municipios valencianos que se han congelado con temperaturas bajo cero

González Pons saca su vena 'tanguera' para empezar 2026

González Pons saca su vena 'tanguera' para empezar 2026
Tracking Pixel Contents