Ni Teruel ni Cuenca: Los 180 municipios valencianos que se han congelado con temperaturas bajo cero (algunos casi al nivel del mar)
La temperatura más gélida ha marcado casi -11 grados
Hace frío en Valencia. Mucho. Las bajas temperaturas se dejan sentir sin necesidad de desplazarse a los lugares más gélidos de la provincia e incluso en la capital del Túria, a nivel del mar, se nota el desplome del termómetro.
El mercurio es fiel reflejo del panorama meteorológico actual en Valencia, una situación que no es exclusiva de la Comunitat Valenciana, puesto que media España se congela con avisos rojos por temperaturas extremas en algunos puntos, como ha ocurrido en las últimas horas en Guadalajara.
Pero aunque el tiempo en Valencia no es tan excesivo como en la meseta, el derrumbe térmico también es fácilmente apreciable en un territorio en el que en los últimos años no se ha registrado un frío excesivo y en el que, de hecho, apenas ha habido gélidas jornadas invernales en esta pasada década.
Esta última noche y madrugada, sin embargo, ha sido especialmente glacial después de unos días donde las bajas temperaturas han sido la nota dominante, a pesar de que al final apenas nevase en Valencia pese a lo que se pronosticaba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado las localidades valencianas donde se han registrado las temperaturas más bajas en las últimas horas.
Las localidades valencianas por debajo del termómetro
Los municipios de la Comunitat Valenciana donde se han registrado las temperaturas más extremas en las últimas horas y que han pasado la noche bajo cero, según la información facilitada por la Aemet y los datos que maneja l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), han sido:
- El Toro -10,7 ºC
- Bocairent -8,4 ºC
- Villahermosa del Río -7,8 ºC
- Confrides -7,3 ºC
- Ademuz -7,1 ºC
- Zorita del Maestrazgo -7,1 ºC
- Vallanca -7,1 ºC
- Castielfabib -7,0 ºC
- Vilafranca -6,9 ºC
- La Yesa -6,8 ºC
- Casas Bajas -6,7 ºC
- Alcoi -6,7 ºC
- Villena -6,7 ºC
- La Pobla de Benifassà -6,2 ºC
- Cortes de Arenoso -6,2 ºC
- Alpuente -6,1 ºC
- Forcall -6,0 ºC
- Xixona -6,0 ºC
- Castellfort -5,9 ºC
- Fredes -5,9 ºC
- Camporrobles -5,9 ºC
- Artana -5,8 ºC
- Enguera -5,8 ºC
- Morella -5,6 ºC
- Todolella -5,4 ºC
- Chodos -5,4 ºC
- Utiel -5,4 ºC
- Banyeres de Mariola -5,4 ºC
- Vistabella del Maestrat -5,3 ºC
- Requena -5,3 ºC
- Ayora -5,3 ºC
- Herbers -5,2 ºC
- Ares del Maestrat -5,2 ºC
- Fuenterrobles -4,9 ºC
- Olocau -4,7 ºC
- Vilamarxant -4,7 ºC
- Venta del Moro -4,5 ºC
- Guadasséquies -4,4 ºC
- Alpuente -4,2 ºC
- Chella -4,2 ºC
- Agres -4,2 ºC
- Penàguila -4,2 ºC
- Llíria -4,1 ºC
- L'Alcora -4,1 ºC
- Benilloba -4,1 ºC
- Ibi -4,1 ºC
- Benasau -3,9 ºC
- Quatretondeta -3,9 ºC
- Villena -3,9 ºC
- Castell de Castells -3,9 ºC
- Vilafamés -3,7 ºC
- Puebla de S. Miguel -3,7 ºC
- L'Orxa -3,7 ºC
- Aras de los Olmos -3,6 ºC
- Caudete de las Fuentes -3,6 ºC
- Gorga -3,6 ºC
- Atzeneta del Maestrat -3,5 ºC
- Muro d'Alcoi -3,5 ºC
- Catí -3,4 ºC
- Chóvar -3,4 ºC
- Zucaina -3,4 ºC
- Manises -3,4 ºC
- Buñol -3,4 ºC
- Cortes de Pallás -3,4 ºC
- Alcoleja -3,4 ºC
- Culla -3,3 ºC
- Sinarcas -3,3 ºC
- Planes -3,3 ºC
- Rosell -3,2 ºC
- Villanueva de Viver -3,2 ºC
- Siete Aguas -3,2 ºC
- Borriol -3,1 ºC
- Sella -3,1 ºC
- Cinctorres -3,0 ºC
- Portell de Morella -3,0 ºC
- Xàbia -3,0 ºC
- Titaguas -2,9 ºC
- La Pobla Tornesa -2,8 ºC
- Fageca -2,8 ºC
- Les Useres -2,7 ºC
- L'Eliana -2,6 ºC
- Riba-roja de Túria -2,6 ºC
- Vallada -2,6 ºC
- Cocentaina -2,6 ºC
- Banyeres de Mariola -2,6 ºC
- La Vall d'Alba -2,5 ºC
- Aín -2,5 ºC
- Benicolet -2,5 ºC
- Vallibona -2,4 ºC
- La Serratella -2,4 ºC
- Eslida -2,4 ºC
- Penàguila -2,4 ºC
- La Vall d'Alcalà -2,4 ºC
- La Mata -2,3 ºC
- L'Alcúdia de Veo -2,3 ºC
- Quatretonda -2,3 ºC
- Agres -2,3 ºC
- Balones -2,3 ºC
- Gaianes -2,3 ºC
- La Torre de les Maçanes -2,3 ºC
- Benafigos -2,2 ºC
- Benicàssim -2,2 ºC
- Higueruelas -2,2 ºC
- Benifallim -2,2 ºC
- Nules -2,1 ºC
- Sacañet -2,1 ºC
- Cirat -2,1 ºC
- Beneixama -2,1 ºC
- Ontinyent -2,0 ºC
- Alfafara -2,0 ºC
- Sant Mateu -1,9 ºC
- La Font de la Figuera -1,9 ºC
- Aielo de Rugat -1,9 ºC
- Pinet -1,9 ºC
- Barx -1,9 ºC
- Onil -1,9 ºC
- Sant Joan de Moró -1,8 ºC
- Bicorp -1,8 ºC
- Simat de la Valldigna -1,8 ºC
- Benimassot -1,8 ºC
- Castalla -1,8 ºC
- Benassal -1,7 ºC
- Alfondeguilla -1,7 ºC
- La Pobla del Duc -1,7 ºC
- Biar -1,7 ºC
- Cañada -1,7 ºC
- Fontanars -1,6 ºC
- Xert -1,5 ºC
- Llucena -1,4 ºC
- Vila-real -1,4 ºC
- Alzira -1,4 ºC
- Llutxent -1,4 ºC
- Cabanes -1,3 ºC
- Ayódar -1,3 ºC
- Barxeta -1,3 ºC
- Gaibiel -1,2 ºC
- Torralba del Pinar -1,2 ºC
- Benimarfull -1,2 ºC
- Crevillent -1,2 ºC
- L'Alcora -1,1 ºC
- La Serra d'en Galceran -1,1 ºC
- Cofrentes -1,1 ºC
- Jérica -0,9 ºC
- La Pobla de Vallbona -0,9 ºC
- Loriguilla -0,9 ºC
- Marines -0,9 ºC
- Xàtiva -0,9 ºC
- El Pinós -0,9 ºC
- Vall d'Almonacid -0,8 ºC
- Marines -0,8 ºC
- Jalance -0,8 ºC
- Llocnou d'en Fenollet -0,8 ºC
- Montaverner -0,8 ºC
- Algimia d'Almonacid -0,7 ºC
- Bejís -0,7 ºC
- Torás -0,7 ºC
- Viver -0,7 ºC
- Casinos -0,7 ºC
- Moncada -0,7 ºC
- Altura -0,5 ºC
- Tuéjar -0,5 ºC
- Pavías -0,4 ºC
- Terrateig -0,4 ºC
- Benillup -0,4 ºC
- Almenara -0,3 ºC
- Artana -0,3 ºC
- Atzeneta d'Albaida -0,3 ºC
- Tibi -0,3 ºC
- Moncofa -0,2 ºC
- Nàquera -0,2 ºC
- Paterna -0,2 ºC
- Canals -0,2 ºC
- Moixent -0,2 ºC
- Almiserà -0,2 ºC
- Llocnou de Sant Jeroni -0,2 ºC
- Relleu -0,2 ºC
- L'Énova -0,1 ºC
- Montitxelvo -0,1 ºC
- Almudaina -0,1 ºC
- Finestrat -0,1 ºC
