Vaivén
González Pons saca su vena 'tanguera' para empezar 2026
A Esteban González Pons se le puede considerar un político tan versátil como para acabar el año dando palmas a un trovo murciano en Bruselas cantado por el alcalde de Aledo como para menos de un mes después arrancarse con un tango en Tenerife. El vicepresidente del Parlamento Europeo comenzó 2026 entonando 'Volver' junto a un "maestro tanguero, argentino de Tenerife y gran cocinero trotamundos", Andrés Leoni, como el dirigente del PPCV ha mostrado en sus redes sociales.
En el vídeo publicado por González Pons, se ve cómo Leoni comienza a cantar el tema de Carlos Gardel y se acerca al político valenciano para compartir micrófono. "La vida es siempre una vuelta a un corazón que se reduce con los años, a mí aún me queda mucho. Y con la frente marchita… Feliz año nuevo, barrio Instagram, donde quiera que estés", escribe el también exconseller en su publicación.
