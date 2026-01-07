Llorca defiende la "colaboración con la justicia" de Feijóo frente a las críticas de la izquierda

La cuenta atrás para la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza de la dana ha marcado este miércoles la 'vuelta al cole' de los políticos. Juanfran Pérez Llorca se ha encontrado con la pregunta de los mensajes que mantuvo Feijóo con su predecesor en la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de la dana como uno de los deberes que se le ha ido acumulando en este periodo navideño. Su resolución ha sido defender más el gesto de entregarlos que su contenido, donde sí que se ha fijado la izquierda afeando el consejo del líder del PP a Mazón de que llevara la "iniciativa de la comunicación" cuando sabía que había fallecidos.

La cita del líder del PP como testigo será el próximo viernes y a menos de 48 horas la declaración toma temperatura. Tras unos días sin convocatorias, el regreso a la agenda ha llevado el tema a las atenciones a medios de los representantes políticos. Entre ellas, la del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV que hasta ahora no se había manifestado al respecto. Y en su primera intervención sobre esto, Llorca ha evitado entrar en el contenido de las comunicaciones que tuvieron Feijóo y Mazón y se ha centrado en defender que el líder de su partido ha querido "colaborar con la justicia".

"He visto al presidente de mi partido queriendo colaborar con la justicia, lo que dista mucho de lo que hace el Gobierno que, constantemente, cada vez que hay una investigación en curso que afecta al Gobierno o a militantes de su partido, cuestiona la imparcialidad, la independencia o incluso la actuación de los jueces", ha dicho Pérez Llorca al ser cuestionado por la opinión que le merecen los mensajes de Feijóo sobre "liderar" la comunicación sobre la dana y por si él hubiera actuado igual en este caso.

"Abrió la veda de mentir"

Tras subrayar que no hay "ningún dirigente del Partido Popular que haya cuestionado nada respecto a la investigación de la dana", ha reiterado que "desde el primer momento" dijo que va a "mantener muchísimo respeto" a la causa y que hará "pocas valoraciones". "Por tanto, más allá de las especulaciones que se quieren hacer, lo que es objetivo es la colaboración de todos los dirigentes del Partido Popular en la investigación de la dana", ha zanjado el jefe del Consell.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación en Cullera, este miércoles / JM López

Su defensa de Feijóo llegó minutos después de que el líder nacional del PP recibiera las críticas de PSPV y Compromís que calientan ya la comparecencia. En este sentido, la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado a Feijóo de ser el primero en empezar la "maquinaria de la mentira" tras la dana del 29 de octubre de 2024, al tiempo que ha lamentado que este viernes "no dé la cara" en Catarroja y declare por videoconferencia .

La delegada ha indicado que, tras conocerse los mensajes entre Feijóo y Mazón, en los que el primero le recomendaba al segundo llevar la "iniciativa de la comunicación", "hay un hecho real", y es que "quien abrió la veda de mentir fue Alberto Núñez Feijóo". "Quien inició esa deriva del PP --ha agregado-- en la catástrofe más terrible que han sufrido los valencianos y las valencianas fue Feijóo, que vino aquí el 31 de octubre, nos mintió a todos en la cara y puso ya la predisposición de ir en contra del gobierno de España como ya había anunciado en sus WhatssApp el 29 de octubre".

También le ha criticado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha señalado que con los mensajes que intercambiaron Feijóo y Mazón, el líder del PP "reconoce de manera explícita que no le importaban los muertos, sino el relato, controlar la información". "Es lo que le ordena", ha expresado el portavoz de los valencianistas en las Corts quien ha calificado estos mensajes de "indigno" e "indecente".