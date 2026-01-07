El primer premio del Niño reparte más de 10 millones en 21 municipios valencianos

Los Reyes Magos, el roscón... y la Lotería de El Niño. El sorteo de este martes puso el broche de oro a unas Navidades que han terminado por todo lo alto en 21 municipios valencianos, donde el primer premio, con el número 06703, dejó al menos 10,4 millones de euros, a la espera de conocer todos los números vendidos.

A quienes más sonrió la suerte fue a los vecinos y vecinas de Castelló del Rugat (Vall d'Albaida). Con solo 2.600 habitantes, el municipio recibió una inyección de más de 4 millones de euros. El foco de la celebración fue la administración "El Trébol de la Suerte", situada en la Avenida Camí Reial, donde se vendieron 20 décimos en ventanilla.

Alberto Bautista Martínez, quien asumió la gestión del negocio familiar hace apenas medio año, no podía ocultar su emoción entre botellas de cava. "Estamos muy contentos. Este es un municipio pequeño y el dinero tiene que estar en la zona, los hemos vendido a particulares", celebraba el lotero ante los medios. Se trata del premio más importante en la historia de esta administración, abierta desde 1981. La suerte en el pueblo se completó con otro décimo vendido por terminal en una multitienda de barrio regentada por Miriam Tarrasó, quien aseguraba que, aunque fuera solo uno, "esto da mucha alegría".

Euforia en Quart de Poblet y Manises

En l'Horta Sud, la administración número 2 de Quart de Poblet, conocida como San Onofre, repartió 2 millones de euros (10 décimos). José María Lledines Ruiz, gerente del establecimiento, describía perfectamente el sentir de su equipo: "¡Fíjate! Estamos como flanes ya". Para esta administración, este premio supone su particular triplete, ya que es la tercera vez que reparten el Gordo de este sorteo. "Seguramente sea alguien del pueblo, alguien conocido que veamos por la calle", vaticinaba el lotero con esperanza.

Muy cerca, en Manises, la leyenda del "pueblo de la suerte" sigue creciendo. En esta ocasión han sido 1,4 millones de euros repartidos en 7 décimos. Su gerente también compartía esa adrenalina única: "Todavía tengo los pelos de punta. Dar el Gordo es el mejor regalo de Reyes; son siete familias que hoy han recibido una alegría indescriptible". En la lotería de Navidad también tuvieron la suerte de repartir 4 grandes premios en esta misma administración de Lotería.

Alegría en la "zona cero"

Ayer, la suerte también se dejó ver en Alfafar, donde el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 ha recaído en una pequeña administración de loterías mixta. Situada en la calle Julio Colomer -y en plena zona cero de la dana-, el regalo que ha revelado el número 06703 ha sido notorio: 800.000 euros repartidos en cuatro décimos vendidos allí mismo, en ventanilla. Un giro del destino cargado de simbolismo que, además de mucha ilusión, ha servido para devolver la esperanza a un vecindario que todavía cicatriza las heridas causadas por el agua y para demostrar que, a veces, la suerte también sabe llegar donde más se la necesita.

Esta administración, abierta desde hace solo tres años y regentada por José Hernández, sufrió gravemente las consecuencias del temporal, motivo por el que la noticia de este primer premio se ha vivido con especial emoción entre los responsables del establecimiento. «Sentimos que es una ayuda para la gente de la zona», confiesa su propietario, visiblemente emocionado.

Premios repartidos por toda la Comunitat

La fortuna del 06703 no se detuvo ahí. En municipios como Gavarda, Oliva y Dénia sumaron 200.000 euros cada uno con la venta de un décimo.

También en la Vall d'Albaida, la Pobla del Duc rascó un pellizco de 200.000 euros. En el Bar Monterrey-La Pista, sus propietarios Rubén y Xelo Navarro despacharon un décimo por terminal. Aunque en el bar se respiraba normalidad durante la jornada de trabajo, el premio se suma a la lista de hitos de un establecimiento que ya repartió fortuna con el Euromillón en 2016.

En total, el número premiado se ha dejado ver en 21 localidades de la Comunitat Valenciana, incluyendo puntos de las provincias de Alicante y Castellón como Benidorm, Elche, Burriana u Onda, confirmando que, al menos este año, los valencianos somos los favoritos de la suerte en el inicio del año.

El primer premio de El Niño también dejó un buen pellizco en la provincia de Alicante, donde se vendieron siete décimos por valor de 1,4 millones de euros en seis municipios: Dénia, Alicante, Sant Joan, Benidorm, San Vicente del Raspeig y San Miguel de Salinas. Han sido uno por población salvo dos en San Vicente.

La suerte tampoco pasó de largo en la provincia de Castellón, donde se vendieron décimos en Castelló, Burriana, l'Alcora, Onda y Benicàssim. Se da la circunstancia de que todos los décimos agraciados en la provincia fueron vendidos por terminal, por lo que por el momento no se conocen el número de boletos vendidos.

864 millones facturados

En la provincia de Valencia, los datos provisionales indican una facturación total de 70.308.500,00 euros. Aunque se ha registrado un descenso del 3,91% en comparación con el año anterior, el compromiso de los valencianos con la suerte sigue siendo muy elevado. De hecho, cada habitante de la provincia ha invertido una media de 25,44 euros en este sorteo, una cifra que los sitúa como los más activos de toda la autonomía en cuanto a gasto por persona.

Por su parte, la provincia de Alicante ha aportado la nota de crecimiento en nuestro territorio este 2026. Con unas ventas de 41.361.320,00 euros, la provincia ha experimentado un incremento del 1,10% respecto al ejercicio anterior. El gasto medio por habitante entre los alicantinos se ha situado en 20,34 euros, consolidando así una tendencia positiva en la participación de este sorteo de El Niño.

En el norte de la Comunitat, Castellón ha facturado un total de 11.249.180,00 euros. La provincia ha vivido un ligero retroceso del 1,41% en sus ventas totales, con un gasto por habitante que alcanza los 17,92 euros. En conjunto, la Comunitat Valenciana ha movilizado un total de 122.919.000,00 euros, lo que supone un gasto medio autonómico de 22,66 euros por persona, superando con creces la media de gasto del resto del país.

Mirando al panorama nacional, el Sorteo de El Niño ha facturado en toda España un total de 864.682.360 euros, lo que representa un crecimiento global del 1,24%. Mientras la media de gasto por habitante en España es de 17,60 euros, los valencianos siguen demostrando que la ilusión por este sorteo —que este año celebra 263 años de historia— está por encima del promedio. Además, cabe recordar que "parte de estos beneficios retornan a la sociedad a través de la labor social de Loterías, que ayuda anualmente a un millón de personas vulnerables", explica Loterías y Apuestas del Estado.