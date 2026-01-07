Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Metrovalencia retoma el servicio en las líneas 3, 5, 7 y 9 tras reparar la avería de Ángel Guimerá

La circulación irá regresando "poco a poco" a la normalidad, aseguran fuentes del suburbano

Operarios trabajando en la avería de la catenaria registrada en Ángel Guimerá tras un desprendimiento.

Operarios trabajando en la avería de la catenaria registrada en Ángel Guimerá tras un desprendimiento. / Metrovalencia

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Pasadas las 11.30 horas de hoy se ha conseguido reparar la catenaria averiada en la estación de metro de Ángel Guimerá y, con ella, recobrar las dos vías ferroviarias en ese punto. Fuentes de Metrovalencia han asegurado que, a partir de este momento, se irá recobrando "poco a poco" la normalidad y las frecuencias de paso habituales de los trenes.

Por el momento se mantienen los retrasos en la circulación de suburbanos en todas las líneas afectadas: la 3, 5, 7 y 9.

Qué ha pasado

La incidencia ha tenido lugar a primera hora de la mañana de hoy, cuando un desprendimiento de parte de la cubierta de la estación ha caído sobre una catenaria y la ha inutilizado. Esto ha obligado a tener que organizar el tráfico de convoyes con una única línea ferroviaria en lugar de las dos que hay en Ángel Guimerá.

Se trata de una de las estaciones clave en el trazado del suburbano en Valencia, por la que discurren las líneas 3, 5, 7 y 9 y que, además, tiene enlace con las líneas más antiguas, la 1 y la 2. Esto ha motivado que la avería haya afectado notablemente a todo el tráfico de trenes en plena hora punta tras las vacaciones de Navidad.

Los horarios y las frecuencias de paso han saltado por los aires tras el desprendimiento y andenes y trenes han estado toda la mañana a reventar de viajeros en unas horas repletas de nervios, puesto que han sido muchas personas las que han llegado tarde a sus centros educativos o sus puestos de trabajo. De hecho, muchos universitarios empezaban hoy sus exámenes.

Andenes a rebosar en el metro en el primer día de vuelta tras las vacaciones. Imagen de la estación de Xàtiva. / A. P.

