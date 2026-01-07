Educación
Ortí inicia el deshielo con los sindicatos para desactivar las seis huelgas docentes previstas
La nueva consellera escenifica el cambio de aires en Campanar con una ronda de contactos con los sindicatos docentes y anuncia que en febrero negociará las exigencias de los mismos para evitar más protestas en la calle
La consellera de Educación Carmen Ortí inicia este miércoles una ronda de reuniones con los cinco sindicatos de la enseñanza pública. Los contactos tienen una especial importancia, pues estos sindicatos han empezado un calendario de huelgas docentes durante todo el año que pueden llegar a convertirse en indefinidas. Este 11 de diciembre, a los pocos días de ser nombrada consellera, se hizo la primera protesta, y hay previstas una huelga cada mes excepto en abril, cuando habrá dos. Por eso estas reuniones que Ortí inicia son tan importantes: o se calman las aguas o Conselleria afrontará un curso extraordinariamente convulso.
Tras la primera reunión con el Stepv, Ortí ha tendido la mano a las centrales y ha asegurado al sindicato mayoritario que se sentará a negociar las exigencias este mes de febrero para evitar más protestas en la calle. Los sindicatos tienen una retahíla de reivindicaciones, pero la clave está en la mejora salarial. Los docentes valencianos están entre los peores pagados de España, con el suelo congelado desde 2007, y este es el punto que condicionará cualquier avance. Los encuentros se celebrarán individualmente y por orden de representatividad (Stepv, Anpe, CSIF, CC OO y UGT) desoyendo la petición de una reunión conjunta del comité de huelga -que lo forman todos menos Anpe aunque también respalda las exigencias-.
Además de la mejora salarial (con cláusula de revisión al IPC), las centrales exigen la contratación de más docentes -recuperando la orden de plantillas del Botànic, derogada por el PP-, una bajada de ratios en las aulas, un plan de choque contra la burocracia asfixiante en los centros y más inversiones en infraestructuras. De fondo, también plantean reivindicaciones que apuntan a la línea de flotación de los dos buques insignia del Consell en materia educativa, como el distrito único y la ley de libertad educativa, esta última considerada una amenaza directa al valenciano.
Los docentes valencianos se miran en el espejo de Asturias, una comunidad que consiguió arrancar una mejora salarial generalizada para el sector tras muchos meses de protestas que, de hecho, le costaron el cargo a la consejera de Educación.
Cambio de aires y formas
Las reuniones tienen importancia, pues sin acuerdo, el curso se presenta como un campo de batalla con los sindicatos. Pero más allá de eso el gesto de Ortí es una declaración de intenciones: un cambio de guión en el departamento de Campanar que contrasta -y mucho- con la ausencia de diálogo del anterior conseller Rovira, que vivió dos años de espaldas a los sindicatos educativos y representantes de los directores. Ortí, en cambio, lo hace nada más aterrizar en el cargo.
Ortí, hereda un departamento que es una olla a presión. Su mandato arrancó con una huelga heredada por la mala gestión y un calendario de protestas que amenaza con desembocar en una huelga indefinida. Unos 13.700 docentes (según Conselleria) protestaron el 11 de diciembre en Valencia, Castelló, Alicante y diversas comarcas para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos.
La reivindicación del profesorado era sencilla: hablar. Ortí, que de momento se destaca por su talante dialogante, les ha tendido la mano para conseguir desactivar una crisis que parecía condenada a la irreconciliación. La nueva consellera busca erigirse como la pieza clave para calmar las aguas revueltas en el sector educativo.
Ortí también es profesora y tiene décadas de experiencia como inspectora de Educación. Sus excompañeros dicen que es una "experta en apagar fuegos" en los centros. La situación a la que se enfrenta recién llegada al cargo es de un incendio de grandes dimensiones, pero ya está moviendo ficha para intentar sofocarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve