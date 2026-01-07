Ortí inicia el deshielo con los sindicatos para desactivar las seis huelgas docentes previstas

La consellera de Educación Carmen Ortí inicia este miércoles una ronda de reuniones con los cinco sindicatos de la enseñanza pública. Los contactos tienen una especial importancia, pues estos sindicatos han empezado un calendario de huelgas docentes durante todo el año que pueden llegar a convertirse en indefinidas. Este 11 de diciembre, a los pocos días de ser nombrada consellera, se hizo la primera protesta, y hay previstas una huelga cada mes excepto en abril, cuando habrá dos. Por eso estas reuniones que Ortí inicia son tan importantes: o se calman las aguas o Conselleria afrontará un curso extraordinariamente convulso.

Tras la primera reunión con el Stepv, Ortí ha tendido la mano a las centrales y ha asegurado al sindicato mayoritario que se sentará a negociar las exigencias este mes de febrero para evitar más protestas en la calle. Los sindicatos tienen una retahíla de reivindicaciones, pero la clave está en la mejora salarial. Los docentes valencianos están entre los peores pagados de España, con el suelo congelado desde 2007, y este es el punto que condicionará cualquier avance. Los encuentros se celebrarán individualmente y por orden de representatividad (Stepv, Anpe, CSIF, CC OO y UGT) desoyendo la petición de una reunión conjunta del comité de huelga -que lo forman todos menos Anpe aunque también respalda las exigencias-.

6 Reivindicaciones Huelga Educativa - Levante-EMV Educación Las 6 grandes razones del profesorado valenciano para ir a la huelga Los sindicatos educativos mantienen el calendario de protestas para revertir los recortes y exigir mejoras laborales y lingüísticas. 💰 Mejoras Salariales Exigen compensar la pérdida de poder adquisitivo. Denuncian que los docentes valencianos están entre los peor pagados de todo el Estado. ✂️ Fin a los Recortes Reversión de los ajustes en plantillas de FP, EOI, Escuelas de Adultos y aulas de inclusión (UECO) para alumnado con necesidades especiales. 📉 Reducción de Ratios Petición histórica para bajar el número de alumnos por aula, permitiendo una atención individualizada y cobertura inmediata de las bajas. 📂 Menos Burocracia Denuncian una sobrecarga administrativa que asfixia a los centros y afecta directamente a la salud mental del profesorado y equipos directivos. 🏗️ Infraestructuras Dignas Recuperación del presupuesto del Plan Edificant (recortado un 40%) y rehabilitación urgente de los centros afectados por la DANA. 🗣️ Defensa del Valenciano Sustitución de la Ley de Libertad Educativa por una normativa que garantice y potencie la lengua propia en el sistema educativo. La nueva consellera inicia una ronda de contactos con los cinco sindicatos docentes para desactivar las protestas Fuente: Sindicatos educativos Levante-EMV Por Gonzalo Sánchez © 2025 Prensa Ibérica - Todos los derechos reservados

Además de la mejora salarial (con cláusula de revisión al IPC), las centrales exigen la contratación de más docentes -recuperando la orden de plantillas del Botànic, derogada por el PP-, una bajada de ratios en las aulas, un plan de choque contra la burocracia asfixiante en los centros y más inversiones en infraestructuras. De fondo, también plantean reivindicaciones que apuntan a la línea de flotación de los dos buques insignia del Consell en materia educativa, como el distrito único y la ley de libertad educativa, esta última considerada una amenaza directa al valenciano.

Los docentes valencianos se miran en el espejo de Asturias, una comunidad que consiguió arrancar una mejora salarial generalizada para el sector tras muchos meses de protestas que, de hecho, le costaron el cargo a la consejera de Educación.

La consellera Carmen Ortí se reúne con representantes del sindicato Stepv. / Levante-EMV

Cambio de aires y formas

Las reuniones tienen importancia, pues sin acuerdo, el curso se presenta como un campo de batalla con los sindicatos. Pero más allá de eso el gesto de Ortí es una declaración de intenciones: un cambio de guión en el departamento de Campanar que contrasta -y mucho- con la ausencia de diálogo del anterior conseller Rovira, que vivió dos años de espaldas a los sindicatos educativos y representantes de los directores. Ortí, en cambio, lo hace nada más aterrizar en el cargo.

Ortí, hereda un departamento que es una olla a presión . Su mandato arrancó con una huelga heredada por la mala gestión y un calendario de protestas que amenaza con desembocar en una huelga indefinida. Unos 13.700 docentes (según Conselleria) protestaron el 11 de diciembre en Valencia, Castelló, Alicante y diversas comarcas para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos .

La reivindicación del profesorado era sencilla: hablar. Ortí, que de momento se destaca por su talante dialogante, les ha tendido la mano para conseguir desactivar una crisis que parecía condenada a la irreconciliación. La nueva consellera busca erigirse como la pieza clave para calmar las aguas revueltas en el sector educativo.