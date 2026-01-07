Pérez Llorca rechaza la implantación de la tasa turística

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha pronunciado de manera tajante este miércoles sobre la implantación de la tasa turística tras su encuentro con la alcaldesa de València, Mª José Catalá. Una de las primeras decisiones del gobierno de Carlos Mazón fue anular dicha tasa, que el gobierno del Botànic aprobó, aunque dejando su aplicación en manos de los ayuntamientos. Pérez Llorca ha asegurado que la postura de la Generalitat sobre la tasa "es clara: no a la tasa turística". El president ha justificado su negativa al gravamen porque su política es la de bajar impuestos no crear nuevos. "No creo en la tasa". "Quiero que bajen los impuestos en esta tierra", ha recalcado.

Ha defendido Llorca medidas como el Bono Viaje 'Recuperem Turisme' que implantó la Generalitat para que los afectados por la dana pudieran viajar durante 2025 en alojamientos de la Comunitat Valenciana adheridos al programa. La medida, que según lo anunciado se ampliará a este año, contempla una ayuda que cubre el cien por cien del coste de la reserva del viaje hasta un máximo de 350 euros. Es una medida que "ha funcionado muy bien y de la que se han beneficiado muchas familias afectadas por la dana", ha dicho Llorca en contraposición con la tasa que "se cobraría del bolsillo de los valencianos". "Yo estoy en la antítesis de todo esto".

La tasa turística, que ya aplican otras ciudades españolas como Barcelona, Santiago de Compostela, Menorca, Ibiza y más recientemente, Vigo, no es para el gobierno autonómico una necesidad en la Comunitat, donde además cuenta con un fuerte rechazo por parte de la patronal hotelera (Hosbec).

La alcaldesa no ha querido entrar a valorar la conveniencia o no de implantar la tasa turística en la ciudad, un tema que "no se ha abordado en la reunión". Ha apuntado Catalá que el atractivo turístico de la ciudad se debe apoyar en la cultura, en proyectos como el Museo Sorolla o el Espai Valdés.