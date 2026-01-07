Sin plenos en las Corts hasta febrero tras un otoño bajo mínimos

El golpe de mazo con el que Llanos Massó dio por concluida la sesión plenaria el 19 de diciembre hizo que los diputados presentes se levantaran de sus escaños y abandonaran un hemiciclo que no volverán a pisar hasta, como pronto, el 9 de febrero. Será entonces cuando se retome la actividad parlamentaria ordinaria con el nuevo periodo de sesiones que empezará ese lunes, abriendo un paréntesis de casi dos meses sin plenos, el principal acto de reunión que tiene la cámara. Eso después de un otoño donde la actividad legislativa prácticamente nula.

La cuesta de enero es menos empinada en las Corts. Suele decretarse como inhábil, algo que se oficializó en la última junta de síndics del año, el 22 de diciembre, en lo que fue el último coletazo de actividad en la cámara autonómica en 2025. Salvo en los finales de legislatura donde los partidos de gobierno intentan exprimir al máximo el tiempo en la cámara para poder aprobar la mayor cantidad de medidas posibles, de normal enero es un valle de actividad para crítica siempre de la oposición, que toma la misma decisión cuando cambia la mayoría.

Ese bajón durará hasta el 9 de febrero cuando comience el nuevo periodo de sesiones que se alargará hasta el 3 de julio. Ahí se reanudará la actividad legislativa rutinaria, con la tramitación de las leyes que están ya en el horno parlamentario, el desarrollo de sus plazos y procesos y la celebración de los plenos que ya vienen de un periodo de sesiones bajo mínimos. Sin contar el Debate de Política General y la sesión de investidura y jura del cargo, se han celebrado tres plenos ordinarios y en los 73 días hábiles desde septiembre ha habido actividad, con pleno o comisión, en 26 días.

Sesión plenaria en las Corts, imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Sin embargo, eso no significa que las Corts vaya a tener sus luces apagadas hasta que se celebre el próximo pleno dentro de, como pronto, un mes. Este periodo de interregno permite la convocatoria de juntas de síndics, diputaciones permanente y hasta comisiones, aunque visto el nivel de convocatoria que están teniendo estas en periodo regular, no sería extraño que no se celebrase ninguna en las próximas semanas. Podría haber, dada su demora, alguna sesión de la investigación de la dana, que no ha pasado de intervenciones de técnicos (y la de Carlos Mazón tras su dimisión).

Votar el macrodecreto

Sí que habrá seguro Mesa de las Corts, que es el órgano que suele gestionar el día a día de la cámara, así como junta de síndics. En esta es más que probable que se convoque una diputación permanente para convalidar el decreto-ley de simplificación administrativa que el Consell aprobó a finales de año. Esta se celebra donde habitualmente se organizan las ruedas de prensa y está conformada por una delegación de diputados de cada grupo. De hecho, el PP deberá cambiar su composición para que entre a formar parte su síndic, Fernando Pastor.

Más allá de esta cita para las próximas semanas no se prevén grandes sobresaltos en la cámara autonómica. La percepción es que el parlamento pasará a un segundo plano en los próximos pasos de Juanfran Pérez Llorca ante el riesgo de que la competición electoral en distintos territorios haga de las negociaciones con Vox una prueba constante. Para ello, el principal examen serán los presupuestos que si el Consell se decide a impulsarlos deberían aterrizar en las Corts en el primer trimestre del año.