Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones

Una avería en una catenaria de la estación de Ángel Guimerá, en València, está provocando un auténtico caos de horarios en las líneas 3, 5, 7 y 9 de metro, que desde primera hora de hoy, miércoles 7 de enero, sufren numerosos problemas, tantos que "hay supresiones parciales o totales" de trenes en algunos tramos, según han indicado fuentes de Metrovalencia.

El problema se ha detectado esta mañana y, por cuestiones de seguridad, se ha optado por utilizar únicamente una vía, lo que está ocasionando un embudo en el paso de trenes en una de las principales estaciones de metro de la ciudad. Por ese punto discurren las líneas 3, 5, 7 y 9 de Metrovalencia, además de facilitar el enlace con las líneas 1 y 2.

"El servicio de trenes está funcionando con algo menos de la mitad de su capacidad", han admitido desde Metrovalencia, lo que está generando numerosos retrasos y cancelaciones en los horarios habituales.

El escenario que está dejando esta incidencia es el de unos andenes llenos a reventar en el primer día de vuelta a clase y el trabajo tras las vacaciones de Navidad, tanto en la estación afectada como en casi todo el trazado de las líneas afectadas.

Cuándo se solucionará

El problema va a persistir durante buena parte de esta jornada porque es complicado reparar la avería detectada en la catenaria de Ángel Guimerá. "Se ha intentado a primera hora pero no se ha podido y, para garantizar la seguridad, se ha decidido emplear sólo una vía en las primeras horas de la mañana", explican desde Metrovalencia.

El objetivo ahora "es intentar salvar como se pueda la hora punta y, a partir de las 9.30 o 10.00, empezar a reparar" porque "será necesario cortar el suministro eléctrico en las catenarias de la estación de Ángel Guimerá" para solucionar definitivamente la incidencia.

Mientras llega ese momento, desde Metrovalencia se están "habilitando trenes adicionales" en sentido hacia Alboraia y Avenida del Cid para intentar dar más servicio" y sacar gente de los andenes. Aún así, los usuarios aseguran que las estaciones están "repletas de viajeros" y que los trenes, cuando llegan, "van a reventar".

Finalmente, fuentes del suburbano han indicado que los técnicos han decidido "reparar sin necesidad de cortar" el suministro eléctrico en las catenarias, por lo que la situación actual "se mantendrá hasta recuperar la vía afectada para que puedan pasar los trenes".

Una vez que esto ocurra, el servicio y el horario de paso de los convoyes volverán a la normalidad.

Día de nervios

La grave incidencia registrada hoy en el servicio de metro coincide con el primer día de vuelta a la rutina tras las vacaciones de Navidad, con muchos universitarios además en período de exámenes, por lo que las escenas de nerviosismo han sido la tónica habitual esta mañana en los andenes del metro.

Por el momento se desconoce hasta cuándo se prolongará la situación, puesto que la avería puede tardar varias horas en ser reparada.

Así, los retrasos y cancelaciones en las líneas 3, 5, 7 y 9 se alargarán hoy durante varias horas, hasta que el problema en la catenaria de Ángel Guimerá esté solucionado y el horario de paso de los trenes regrese a la normalidad.