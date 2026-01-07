Retrasos en el metro: "Mi marido no ha perdido el avión de milagro"

"El metro no venía y estábamos nerviosos porque teníamos prisa. Perder un avión son palabras mayores y mi marido tenía que viajar a Italia por motivos de trabajo así que era importante llegar a tiempo. Mi marido no ha perdido el vuelo de milagro. Hemos llegado justos porque habíamos salido de casa con dos horas de antelación. Si llega a ir con el tiempo justo no hubiera llegado a tiempo". Guadalupe relata de esta forma cómo ha vivido una avería en la estación de Metrovalencia de Ángel Guimerá que ha generado retrasos y cancelaciones de trenes en cuatro líneas de metro (las líneas 3, 5, 7 y 9), además de dejar también muchos afectados en las líneas 1 y 2, con las que enlazan en ese punto. El desprendimiento de la cubierta que ha caído sobre la catenaria ha obligado a utilizar sólo una vía en lugar de las dos existentes, lo que ha generado un embudo en el paso de trenes. Guadalupe, de 25 años, asegura que los retrasos en Metrovalencia "son más frecuentes de lo que pueda parecer" por lo que recomienda a los usuarios "ir siempre con tiempo porque es complicado llegar puntual si viajas en metro y vas con el tiempo justo".

Servicio restablecido tras la grave avería en la catenaria de Ángel Guimera. / Germán Caballero / LEV

El primer día de clase después de las vacaciones de Navidad, Inma llegó tarde. Tardó casi dos horas en realizar su trayecto habitual y, de hecho, se encontró a compañeras del instituto en la estación de metro de Ángel Guimerá, donde la joven de 18 años hace cada día el trasbordo que le permite llegar hasta Quart de Poblet desde su pueblo, Picanya. "He cogido el metro a las 7,17 horas y he llegado a la estación de Faitanar a las 9 horas. Me he sentido mal porque llegaba tarde a clase y no sabía qué había pasado. De hecho, en Ángel Guimerá había tanta gente que pensaba que había habido algún accidente. En el andén no cabía más gente y no podíamos ni bajar. Los trenes iban súper llenos y he estado esperando una hora más o menos, una barbaridad. El problema era que no había información y no sabíamos qué había pasado, pero lo bueno era que había operarios del metro que ofrecían soluciones e indicaban que otro transporte podías coger en función de tu destino", explica la joven de 18 años.

Rutas alternativas a pie de vía

Desde Metrovalencia explican que en la estación de Ángel Guimerá la megafonía no se escucha en los andenes como debería, lo que generó cierta confusión en los usuarios. "Aún así por megafonía solo se indicaba que había retrasos y algunos trenes cancelados por lo que optamos por facilitar la información de forma personal para indicar rutas alternativas". Como la avería era "visible" (el desprendimiento de la cubierta sobre la catenaria), los usuarios se mostraron "comprensivos". "Hubo quejas, pero al final la gente está viendo lo que ha pasado y entienden a qué se deben los retrasos", afirman.

Sin embargo, que la avería se generara en la estación intermodal multiplicó el número de usuarios afectados. "Tardo 15 minutos en llegar de la estación de Salt de l'Aigua a la de Alameda y hoy se me ha hecho eterno. En la avenida del Cid nos han dicho que bajáramos para conectar desde allí, pero los trenes iban súper llenos y no había manera de poder subir", afirma Wendy, de 29 años.

Pasadas las 11.30 horas, los operarios consiguieron reparar la catenaria afectada por el desprendimiento y recuperar así la vía que había permanecido inutilizada durante toda la mañana. A partir de ese momento se retomó la circulación en todas las líneas y la frecuencia de paso fue volviendo a la normalidad.