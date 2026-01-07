La tercera madrugada gélida deja los termómetros a casi 0 grados en el litoral

La masa de frío polar ártico deja este miércoles la tercera madrugada gélida con temperaturas bajo cero en gran parte de la Comunitat Valenciana. En el interior, los termómetros caerán hasta los seis grados negativos, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), después de una mínima de -7 grados en Ademuz el martes, que la red de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) rebajó aún más con los -8,8 grados registrados en Vilafranca. Pero en el litoral y prelitoral será, sin duda, la madrugada más gélida porque, en muchos puntos, el termómetro llegará -o rozará- los cero grados.

Ante esta situación, la Aemet activa un aviso amarillo por temperaturas mínimas entre las nueve de la noche del martes y las nueve de la mañana del miércoles en el interior sur de la provincia de Valencia y el interior norte de Alicante y Castellón; en estos puntos el mercurio podría caer hasta los seis grados bajo cero. En 12 localidades de estas comarcas, las máximas se quedaron en valores negativos durante todo el martes.

Personas pasean abrigas por el nuevo cauce en la mañana de Reyes. / JM LOPEZ / LEV

A 0 grados en el litoral

Según las previsiones, las temperaturas mínimas tenderán a descender ligeramente en puntos del litoral, es decir, que la madrugada y la primera parte de la mañana serán más frías que el martes; mientras que, en el interior de la mitad sur, ascenderán ligeramente. Como se observa en el mapa de temperaturas mínimas compartido por la Aemet en sus redes sociales, las heladas y la franja con mínimas de entre -2 y 0 grados se acerca al litoral en las tres provincias, por lo que podrían darse valores negativos casi en la playa.

Temperaturas mínimas previstas para el miércoles en la Comunitat Valenciana. / Aemet

En València, la mínima prevista para el miércoles -a última hora de la tarde del martes- es de un grado. Si la helada es un poco más intensa y el termómetro cae por debajo de 0, será la primera vez en 15 años con temperaturas bajo cero en la ciudad. La última vez fue el 24 de enero de 2011 cuando la mínima cayó hasta los 0,4 grados negativos. De hecho, según los registros de la Aemet, en este primer cuarto del siglo XXI, solo ha habido siete ocasiones en las que València ha registrado temperaturas negativas en la estación meteorológica de Viveros.

Un día de Reyes con -8,8 grados

La Comunitat Valenciana encadena tres madrugadas gélidas. La del martes desplomó los termómetros hasta los 8,8 grados negativos en Vilafranca, en la comarca dels Ports, y una sensación térmica de -9,1 grados, según los registros de Avamet; más de un centenar de sus estaciones registraron valores negativos desde Morella (-7,4º), pasando por Requena (-5,9º) y hasta Ayora (-4,9º). La Aemet, por su parte, dejó la mínima más baja en Ademuz, con siete grados negativos; Castellfort (-6,6º) y Fredes (-6,5º). En el prelitoral, también hubo valores negativos como los -1,3 grados captados en Llíria.

La humedad en el ambiente, a primera hora del día, ha desplomado aún más la sensación de frío con seis municipios con temperatura percibida por debajo de los 10 grados negativos, que llegó a los -12,6 grados en La Pobla de Benifassà, donde ya el lunes se registró la mínima más significativa, con 7,3 grados negativos. En muchos puntos, además, la recogida de los regalos de Reyes estuvo marcado por el frío, por mucho frío, porque los termómetros marcaban -5,7 grados en Confrides a las once de la mañana, -5,5º en Villena o -5,1º en Alcoi.

Temperaturas en ascenso

Con el fin del aviso amarillo a las nueve de la mañana, se puede dar por terminado el episodio gélido en la Comunitat Valenciana. Durante los próximos días, las temperaturas irán en ascenso y, aunque puede haber valores bajo cero en puntos del interior, tanto las máximas como las mínimas ascenderán notablemente. Para el jueves, se superarán los 15 grados en todo el litoral y los 10 grados en la mayoría del interior, con mínimas de siete y dos grados, respectivamente. Un día después, el viernes, las máximas pueden llegar a los 18 o 19 grados en la costa y a los 13 en el interior, con mínimas de 10 y cinco grados, respectivamente.