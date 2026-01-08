La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje

La borrasca Goretti trae un cambio al tiempo en Valencia y obliga a activar los avisos meteorológicos por viento y temporal marítimo en toda la provincia, según ha anunciado ya la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque las rachas ya son protagonistas desde media mañana del jueves 8 de enero, no será hasta esta noche cuando el viento de poniente sople con fuerza. De hecho, es a partir de las 21.00 horas cuando entra en vigor el aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora en todo el interior de Valencia.

Y la situación se mantendrá durante bastantes horas, puesto que la alerta se prolonga hasta mañana y sólo se extingue a las cuatro de la tarde del viernes 9 de enero.

Goretti también provocará un temporal marítimo que en toda la costa de Valencia ocasionará fuertes vientos y olas de entre dos y tres metros, aunque el fenómeno se dará sobre todo "mar adentro", según advierte la Aemet.

El mercurio, en ascenso

Junto con la borrasca y los fuertes vientos asociados a ésta, se registrará una subida de temperaturas hasta llegar a rozar los 20 ºC en pleno enero y después de unos días en los que el frío ha sido la estrella del tiempo en Valencia y en casi toda España. Las mínimas también ascienden y ya no serán tan bajas como jornadas atrás.

En líneas generales, hoy será un día relativamente despejado que quedará marcado por el viento de poniente a partir, sobre todo, de esta noche. Mañana viernes, la jornada amanecerá con "intervalos nubosos" que irán desapareciendo conforme avancen las horas.

El mercurio seguirá subiendo, tanto en las mínimas como en las máximas, hasta alcanzar valores muy altos en comparación con la temperaturas registradas 48 horas antes. No obstante, las fuertes rachas de viento llevarán a sentir las jornadas como desapacibles.

El tiempo en València

El cielo amanecerá probablemente cubierto pero se irá despejando hasta quedar tapado únicamente con nubes altas. El poniente soplará con más fuerza durante la mañana, mientras que por la tarde aflojará un poco y volverá de nuevo a coger velocidad por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 ºC de mínima y los 18 ºC de máxima.

El tiempo en Gandia

Fuerte viento de poniente hoy y mañana viernes, 9 de enero. Las peores rachas se registrarán esta próxima madrugada y ya al amanecer, amainará un poco. La borrasca Goretti llevará también nubes altas a la capital de la Safor y ocasionará un ascenso del mercurio, con máximas de 18 ºC y mínimas de 10 ºC.

El tiempo en Alzira

En alerta amarilla por viento a partir de las 21.00 horas del jueves. Cuando más soplará el poniente será en la mañana del viernes 9 de enero. El cielo estará cubierto con nubes altas y las temperaturas crecerán hasta los 18 ºC de máxima y los 8 ºC de mínima.

El tiempo en Sagunt

Mucho viento en la jornada del jueves y también en la de mañana viernes, especialmente a partir de las seis de la mañana. Las nubes altas de la primera mitad del día irán dejando paso a cielos poco nubosos. El termómetro también experimentará un aumento con máximas de 18 ºC y mínimas de 8 ºC.

El tiempo en Xàtiva

Poniente sobre todo el viernes 9 de enero. Cielos con nubes altas durante toda la jornada y valores térmicos estancados en las máximas, con 16 ºC, aunque las mínimas subirán ligeramente hasta los 8 ºC en la capital de la Costera.

El tiempo en Requena

Cielos cubiertos con amenaza de lluvia mañana por la mañana; por la tarde, se abrirán claros pero el viento continuará soplando con fuerza durante todo el día hasta por la noche, cuando empezará a amainar. Desde las 21.00 horas de hoy estará en alerta amarilla hasta las cuatro de la tarde del viernes. El termómetro también mostrará valores más altos que los de hoy, con 4 ºC de mínima y 12 ºC de máxima, pero apenas se notarán porque la sensación térmica generada por el viento hará que se sienta mucho más frío de la temperatura real.