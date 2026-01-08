Vaivén
El Botànic se une para respaldar al candidato de izquierdas de Colombia
La izquierda latinoamericana, y en concreto la de Colombia, ha servido este miércoles para reunir a PSPV y Compromís bajo un mismo aplauso. En un momento de shock para las fuerzas progresistas del continente, en claro retroceso electoral como se vio en Chile (donde ganó la ultraderecha) y con el terremoto de Venezuela todavía en plena sacudida, representantes de los dos partidos que gobernaron juntos la Generalitat acudieron este miércoles a un acto de Iván Cepeda, el candidato de la izquierda en Colombia en la sede de UGT en Madrid.
En concreto, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez y la diputada del PSPV en las Corts Yaissel Sánchez estuvieron en primera fila del auditorio, donde recibieron el saludo del aspirante a sustituir a Gustavo Petro en las próximas elecciones de Colombia previstas para el 31 de mayo. En clave valenciana, también estuvo la líder de Intersindical, Beatriu Cardona. Esta vez, y casi de manera excepcional, la política internacional y Madrid ha puesto de acuerdo a los antiguos socios del Consell.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve