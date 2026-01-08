Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Botànic se une para respaldar al candidato de izquierdas de Colombia

Alberto Ibáñez y Yaissel Sanchez acuden a Madrid a apoyar a Cepeda

Alberto Ibáñez y Yaissel Sanchez acuden a Madrid a apoyar a Cepeda / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La izquierda latinoamericana, y en concreto la de Colombia, ha servido este miércoles para reunir a PSPV y Compromís bajo un mismo aplauso. En un momento de shock para las fuerzas progresistas del continente, en claro retroceso electoral como se vio en Chile (donde ganó la ultraderecha) y con el terremoto de Venezuela todavía en plena sacudida, representantes de los dos partidos que gobernaron juntos la Generalitat acudieron este miércoles a un acto de Iván Cepeda, el candidato de la izquierda en Colombia en la sede de UGT en Madrid.

En concreto, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez y la diputada del PSPV en las Corts Yaissel Sánchez estuvieron en primera fila del auditorio, donde recibieron el saludo del aspirante a sustituir a Gustavo Petro en las próximas elecciones de Colombia previstas para el 31 de mayo. En clave valenciana, también estuvo la líder de Intersindical, Beatriu Cardona. Esta vez, y casi de manera excepcional, la política internacional y Madrid ha puesto de acuerdo a los antiguos socios del Consell.

TEMAS

