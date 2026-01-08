Condenada por atentado una alumna tras agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante

Un juzgado de lo Penal de Alicante ha condenado por un delito de atentado a una mujer que agredió a la jefa de estudios de un Instituto de Educación Secundaria de Alicante durante una discusión, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El caso se cerró con una conformidad y el juzgado se encuentra en estos momentos tramitando la ejecutoria después de que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles.

Los hechos se produjeron sobre las 18.45 horas del 20 de enero de 2021 en el Instituto Jorge Juan de Alicante, donde la acusada, mayor de edad, estaba matriculada en los estudios de horario nocturno. La joven se encontraba en el centro solucionando un problema administrativo con la matrícula que había realizado esa misma mañana. El incidente fue subiendo en intensidad cuando la acusada comenzó a discutir con la jefa de estudios del centro con expresiones insultantes para los docentes, como “los profesores son incompetentes, no cumplen con su trabajo, les pagan por ello y no hacen nada”, según declara probado el fallo.

La funcionaria trató de calmarla, pero la estudiante reaccionó en un tono muy agresivo, diciendo que “eres una puta incompetente. Eres bipolar. Eres igual que todos los profesores”. A continuación, de manera sorpresiva, se abalanzó por la espalda contra la jefa de estudios y la empujó fuertemente contra la mesa. De esta manera, empezó un violento forcejeo con ella, en el que la funcionaria resultó lesionada con un fuerte dolor en la espalda y en el hombro izquierdo, según el relato de hechos probados de la resolución.

Las penas

La acusada se declaró culpable y pactó una conformidad en el juicio celebrado en un juzgado de lo Penal de Alicante. El fallo la condena a seis meses de prisión por un delito de atentado, así como un mes de multa con una cuota diaria de cuatro euros (un total de 120 euros). Asimismo impone una indemnización de 80 euros para la víctima. La acusada no tendrá que entrar en prisión, ya que esa pena ha quedado suspendida, condicionada a que no vuelva a delinquir durante dos años.

En España, el delito de atentado se recoge en el artículo 550 del Código Penal y protege a los funcionarios públicos frente a agresiones mientras ejercen sus funciones. Esta norma se aplica no solo a policías o jueces, sino también a docentes, personal sanitario y otros empleados públicos, con el objetivo de reforzar su autoridad y garantizar que puedan desempeñar su trabajo con seguridad. Por ello, agredir a un profesor o a un trabajador de la sanidad en el ejercicio de sus funciones constituye un atentado, ya que la ley busca prevenir que los ciudadanos interfieran con el cumplimiento de sus responsabilidades oficiales.