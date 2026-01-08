El frío provoca problemas de abastecimiento de butano en l'Alcoià y El Comtat

Problemas de abastecimiento de butano en el peor momento en l'Alcoià y El Comtat. El frío de las últimas semanas ha aumentado la demanda y la coincidencia con las festividades de Navidad ha hecho que se complique encontrar una bombona en ciudades como Alcoy, Ibi o Cocentaina, según han denunciado clientes y confirmado desde varios puntos de venta.

Este desabastecimiento, según han explicado desde el punto de venta de Ibi, se deben a dificultades con la distribución, ya que aseguran que la factoría hay bombonas de sobra, por lo que el problema reside en el reparto a los lugares donde los usuarios pueden comprar la tradicional bombona de 12,5 kilogramos.

Un hombre este jueves con dos botellas vacías en Alcoy, tras cuatro días buscando butano / Juani Ruz

En cambio desde Repsol han explicado a INFORMACIÓN que no hay ningún problema de distribución y que es habitual que con motivo de olas de frío se produzca un incremento en la demanda y las bombonas en un momento dado del día se agoten, siendo repuestas al día siguiente. Pero han asegurado que se ha reforzado la distribución y que la situación es de normalidad.

Repsol asegura que no hay problemas de suministro y que todos los días se reponen las existencias, señalando que es normal el pico de demanda por el frío y que por ello se ha reforzado el servicio

Clientes han explicado por ejemplo que el miércoles era imposible encontrar butano en gasolineras Ibi, Alcoy o Cocentaina, algo que se ha repetido varios días. Este mismo jueves otro usuario ha explicado a INFORMACIÓN que lleva cuatro días con dos bombonas vacías en el coche, buscando sin éxito reponerlas.

Y es que aunque el servicio a domicilio sigue funcionando, este opera con una mayor demora de lo habitual y puede tardar al menos dos o tres días. Y el problema es mayor para las personas que no pueden estar en casa para recibir la bombona y tiene que ir a gasolineras u otros puntos de venta.

Llevo desde el lunes, mañana y tarde, tratando de comprar una bombona y es imposible. No hay en los puntos de venta de Alcoy ni en Ibi ni en Cocentaina Juani Sillero — Usuaria de gas butano de Alcoy

Estas dificultades se están registrando desde hace un par de semana, coincidiendo además con las fiestas de Navidad, lo que reduce los días de distribución, y con el frío, con temperaturas bajo cero en l'Alcoià y El Comtat que han incrementado la demanda de butano para estufas y calentadores de agua.

Impacto desigual

En el punto de venta de Alcoy han explicado por su parte que este problema de distribución es a nivel nacional, aunque este jueves en un punto de venta de Alicante han explicado que no tienen desabastecimiento, aunque estas dificultades son más habituales en invierno por el frío y la falta de repartidores. En otro punto de venta en Xixona por ejemplo tampoco han reportado problemas en la distribución de butano.

Una mujer busca sin éxito este jueves butano en Alcoy / Juani Ruz

En cambio, en una gasolinera de Elda han explicado que pese a que reciben todos los días bombonas, las existencias se agotan y han que reponerlas al día siguiente, sobre todo debido a la bajada de las temperaturas, los problemas de distribución desde la central y la coincidencia de los días festivos. En cambio otra estación de servicio de Villena no ha reportado problemas de suministro.

Falta de repartidores

También usuarios de este servicio lamentan que antes había un reparto prácticamente diario en todas las zonas por ejemplo de Alcoy, y en cambio ahora este se reduce en ocasiones a una vez por semana. Y eso dificulta el reemplazo de las bombonas. Del mismo modo clientes y un empleado del servicio señala que se trata de un trabajo duro el de repartidor a domicilio, por lo que "nadie quiere trabajar en esto", ha manifestado un empleado de Alicante.

El precio de la bombona se revisa este enero tras tres bajadas consecutivas El precio de la bombona de butano (envase tradicional de 12,5 kg) se abarató un 5% a mediados de noviembre del pasado año, hasta fijarse en 15,46 euros (impuestos incluidos), cantidad que se mantiene durante dos meses y que debe revisarse en enero. Esta reducción, la tercera seguida y publicada en el BOE, se debe fundamentalmente a la caída en los fletes (costes de transporte) y a la apreciación del euro frente al dólar, factores que han logrado contrarrestar la subida de las materias primas. La fiscalidad no varía, por lo que el descenso se ha trasladado íntegramente al consumidor. El coste supone que la bombona es 1,15 euros más barata que hace un año. La Dirección General de Política Energética y Minas debe llevar a cabo a mediados de enero la nueva revisión bimestral del precio máximo de venta de los Gases Licuados del Petróleo (GLP) envasados. Este último precio ahora vigente, 15,46 euros, supone una rebaja de 81 céntimos respecto al bimestre anterior y aplica la variación máxima a la baja permitida por la ley, que es del 5%. Y es que hay que recordar que la normativa vigente limita cualquier subida o bajada a un máximo del 5%, acumulándose el exceso para las revisiones futuras.

Así, estas dificultades se suman a la coincidencia de una gélida Navidad y sus días festivos, lo que ha hecho que se haya agravado el problema de distribución. Y es que hay que recordar que esta semana por ejemplo l'Alcoià ha estado varias noches en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por bajas temperaturas de hasta -4 grados. Y la nieve, que ya prácticamente ha desaparecido por completo, tiñó de blanco las principales cumbres, como ya hizo al inicio de la semana de Nochebuena. Un frío que ha hecho que se incrementara la demanda.

Desde Repsol han explicado a este medio que entre noviembre y marzo se registra el pico de ventas de bombonas por el frío, ya que este incrementa el consumo e incluso se hace un mayor acopio de bombonas. Así, han señalado que se trata de una situación normal, y que todos los días se distribuyen en los puntos de venta las bombonas, lo cual no quita que a una hora determinada ya no queden, siendo repuestas al día siguiente, por lo que han negado que haya un desabastecimiento.

Un repartidor de bombonas de butano. / INFORMACIÓN

Del mismo modo han destacado que no hay ningún problema en la factoría de Cartagena, una de las 13 con las que cuenta Repsol en España y que es la que da servicio a la provincia de Alicante. Y tampoco lo hay en la distribución, habiéndose reforzado esta para paliar ese incremento de la demanda.

Combustible en retroceso

Desde una perspectiva económica y energética, el butano es un combustible en retroceso, lo que están sufriendo en sus carnes los clientes de este gas. La expansión del gas natural canalizado y el auge de la electrificación y las energías renovables han restado peso a este recurso.

Descarga de bombonas de butano en una gasolinera de Ibi, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que, desde 2010, casi 200.000 clientes se han pasado al gas natural, debido a la transformación de redes.

No obstante, su consumo anual, cercano a los 64,5 millones de bombonas, demuestra que sigue siendo un pilar fundamental para millones de familias españolas, especialmente en la España rural, donde el acceso a otras fuentes energéticas es limitado.