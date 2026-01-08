Sin deshielo en las Corts: ni hablar entre el Consell y la izquierda de los órganos estatutarios

Por mucho que los expertos adviertan de los fenómenos meteorológicos extremos producto del cambio climático, pocas situaciones tan paradójicas como la que se dan en la política valenciana y en las Corts. En la sede de la soberanía valenciana, cada intervención en la tribuna hace subir los termómetros y caldear el ambiente, sin embargo, con cada una de ellas, lejos de sufrir el mismo efecto que el de los casquetes polares, los dos bloques de hielo que se han erigido entre las dos bancadas del hemiciclo se vuelven más graníticos, estancos e impenetrables.

Más de un mes después de que Juanfran Pérez Llorca tomara posesión como 'president' con una oferta de pactos amplia bajo el nombre de las Corts, el parlamento valenciano sigue sin deshielo entre el Consell y la izquierda. El frío es tal que ni siquiera el paso de las festividades navideñas ha servido para romper esa inercia. "Le deseé feliz Navidad en el último pleno (el día 19 de diciembre) y desde entonces nada", señalaba irónicamente Joan Baldoví, síndic de Compromís, sobre los contactos con el 'president'. Idéntico resultado con el portavoz del PPCV, Fernando Pastor. "Al PSPV nadie le ha llamado, ni Llorca ni Pastor", añadía después José Muñoz.

En ese ambiente gélido se mantiene absolutamente congelada la renovación de los órganos estatutarios. Consell Jurídic Consultiu, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura o próximamente el Síndic de Greuges son instituciones que requieren de un acuerdo amplio que reúna al menos 60 diputados, esto es, un pacto del PP con Vox y otro partido de la izquierda o, como mínimo, del PP con el PSPV que también tiene interés en recuperar su puesto en la Mesa de las Corts o en lograr representación en el consejo de administración de À Punt por fiscalizar la situación de la radiotelevisión pública.

"Diálogo en una línea"

Pero ese deseo no acaba de materializarse en avances. Tanto es así que valencianistas y socialistas ya admiten que es complicado que haya una renovación de estos entes (cuyos mandatos están caducados al menos desde hace tres años) en lo que queda de legislatura, algo menos de año y medio. "A priori parece que no, es muy complicado", expresó Muñoz quien afeó que pese al "juego de apariencias" de Llorca "nadie ha llamado al PSPV" y que toda estrategia de diálogo del PP pasa por "hablar con la extrema derecha". "El diálogo solo va por una línea, solo con Vox", agregó Baldoví quien auguró "pocos acuerdos hasta final de legislatura".

Baldoví saluda a Llorca tras haber sido elegido 'president' de la Generalitat en las Corts. / José Cuéllar/Corts

A la posición manifestada por los partidos de la izquierda este miércoles respondió el propio Llorca señalando que no era una "sorpresa" la reacción, personificándola en la líder del PSPV, Diana Morant, y aseguró que pese a ello va a seguir intentando llegar a pactos con la oposición. En este sentido, indicó que si se quiere "acabar con la crispación", los políticos tienen que "dar ejemplo", y afirmó no entender, que, "en una tierra que ha sufrido tanto como con la dana, haya políticos incapaces de sentarse a hablar de mejorar la vida de los valencianos". "Yo lo voy a seguir intentando", añadió.

En esa misión también deberá tener un papel protagonista como interlocutor en las Corts el síndic del PPCV, Fernando Pastor. Su nombre había salido antes mencionado por sus homólogos de PSPV y Compromís por no haber llevado a cabo ningún tipo de contacto, algo que el propio Pastor negó al defender que estos llamamientos al diálogo los han hecho en medios de comunicación " y más público que eso no hay nada". "Por la forma no nos van a pillar, lo importante es el contenido. Si hay que llamar a una puerta y pedir por favor, se hace y sin ningún problema", añadió.

Desconfianza cruzada

Pese a ello, la desconfianza es cruzada en los dos bloques. De hecho, el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, aliado habitual de los 'populares', aseguró ayer que su grupo ha estado "siempre" abierto a negociar en el parlamento valenciano, pero advirtió a Llorca de que, en realidad, PSPV y Compromís "no están dispuestos a dialogar nada", dado que "simplemente quieren reventar la calle, inestabilidad, desestabilizar las instituciones y provocar unas elecciones que no están exigiendo" a nivel nacional.

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, saluda a Llorca cuando entra en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Esa desconfianza también es notoria en la izquierda. En primer lugar, porque recuerdan que la legislatura pasada cuando ya tenían cerrado un acuerdo para renovar estas instituciones fue el PPCV el que se echó para atrás ante la proximidad a las elecciones que finalmente le darían el triunfo. Asimismo, se añade que a lo largo de esta legislatura los 'populares' y Vox han cambiado en las Corts varias leyes para rebajar las mayorías de otros organismos fiscalizadores como la Agencia Antifraude, el consejo de administración de À Punt o el Consell de Transparencia.

Precisamente estas dos últimas instituciones se erigen en las dos primeras pruebas para ver la posibilidad de un pacto que parece lejano. En los próximos plenos se deberá votar las vacantes en ambos y la mayoría de PP y Vox podría ser suficiente para sacar adelante los nombramientos. Es más, en el caso de Transparencia, los tres nombres propuestos por 'populares' y voxistas reunieron la cincuentena de votos de estos partidos con desmarque de la izquierda que hasta evitó apoyar a los candidatos para la Agencia de Seguridad Ferroviaria que se nombraron con el Botànic. Lo de los pactos está frío, frío.