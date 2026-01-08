Joan Palací, premio Fundación COSO para estudiantes de comunicación

Joan Palací Miralles, estudiante de periodismo en la Universidad del Pais Vasco en Bilbao, ha resultado ganador del primer premio para estudiantes en prácticas de la Fundación COSO por un artículo publicado en Levante-EMV.

En concreto, el artículo premiado se tituló "Un alud de tomates cubre Buñol de rojo", publicado el 28 de agosto y en el Joan Palací cubría la tomatina de ese año.

El segundo premio fue para Inés Fernández Miró estudiante de tercero de Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera por el reportaje sobre la carrera "El guerrillero de Sot de Chera", emitido en el informativo de À Punt el 30 de septiembre.

Todos los premiados de la Fundación COSO para estudiantes de comunicación / Levante-EMV

Los premios

La entrega del galardón se materializó recientemente por el director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de Air Nostrum, Antonio de No, en la sede de la aerolínea patrocinadora de los galardones.

La Fundación COSO (Comunicación y Sociedad) viene organizando estos premios desde hace 18 años y consisten en un vuelo para dos personas de los que realiza la compañía Air Nostrum.