La Abogacía de la Generalitat desmiente al jefe de gabinete de Mazón: avaló un confinamiento el 29-O

Un escueto informe de la Abogacía de la Generalitat aportado a la causa de la dana desmiente a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, y lo deja sin argumentos que justifiquen los mensajes que envió a la consellera y mando único de la emergencia del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas. "Salo, de confinar nada, por favor"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé ]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che".

Mensajes entregados por Pradas y "descontextualizados", según Cuenca

Unos mensajes entregados por Pradas a la causa de la dana tras su entrevista en Salvados y que provocaron que José Manuel Cuenca tuviera que comparecer por segunda vez ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga la causa de la dana. En esta segunda declaración, el jefe de gabinete de Mazón aseguró que estos mensajes estaban "descontextualizados" porque él no propuso medidas a la consellera sino que "expresé dudas jurídicas" que se trasladaron a la Abogacía de la Generalitat durante la tarde de la dana.

"Nadie me encomendó dar órdenes a nadie"

Cuenca también protegió a Mazón y negó con rotundidad que transmitiera órdenes del entonces presidente de la Generalitat durante la tarde de la emergencia mientras el jefe del Consell estaba en la larga sobremesa del Ventorro. "Eso es falso", aseguró rotundo, en respuesta a la jueza de la dana. "A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", aseguró, en clara defensa de su amigo, compañero de piso y exjefe del Consell, Carlos Mazón.

Dudas de Cuenca, pero no de la Abogacía

Las dudas sobre el posible confinamiento las tenía el jefe de gabinete de Mazón pero no la Abogacía de la Generalitat. Según un informe del Abogado General, Álvaro Martínez Ávila, aportado a la causa de la dana el pasado 26 de diciembre y notificado ayer a las partes, desde la Abogacía se informó verbalmente que "un eventual confinamiento tendría soporte jurídico".

"Llamadas telefónicas de corta duración"

El abogado general de la Generalitat actual confirma en este escrito que "la tarde del 29 de octubre 2024 se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con el fenómeno meteorológico que se estaba produciendo". Una llamada la hizo "el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior [competente en Emergencias, que] llamó al abogado coordinador de la abogacía en dicha conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que el abogado de la Generalitat contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse".

"Ninguna petición de informe"

La otra llamada atendida fue del secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, quien "llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior contactara con la abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad". Tras estas dos llamadas "no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito".

Cuenca se queda sin justificación a sus mensajes: "Salo, de confinar nada"

La jueza de la dana , Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 considera que este informe de la Abogacía de la Generalitat "contradice las manifestaciones del testigo" José Manuel Cuenca, ex secretario autonómico de Comunicación de Presidencia de la Generalitat y jefe de gabinete de Mazón. La magistrada recuerda que Cuenca defendió en su segunda declaración (que aún no se ha notificado a las partes) que el secretario autonómico de Presidencia el 29 de octubre de 2024, Cayetano García, habría hablado con la Abogacía de la Generalitat sobre el posible confinamiento. Y que, a partir de la respuesta que le dio Cayetano García, habría enviado los controvertidos mensajes a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. "Salo, de confinar nada por favor. Calma".

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra recuerda que "según el señor José Manuel Cuenca sus mensajes a la señora Salomé Pradas se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el señor Cayetano García". Por el contrario, apunta la jueza, "el informe de fecha de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse". De ahí que la magistrada considera que las testificales de los letrados de la Generalitat resultan "relevantes". De ahí que en su primer auto dictado y notificado tras el paréntesis vacacional la jueza de la dana , Nuria Ruiz Tobarra, acordó ayer citar a declarar como testigos al que fuera subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024, Ricardo García García, así como al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la misma conselleria y al abogado general de la Generalitat en esa misma fecha, cuya identidad debe ser notificada al juzgado.

