Mercedes Hurtado seguirá al frente del Colegio de Médicos de València tras ganar las elecciones

Los médicos valencianos han votado continuismo. La oftalmóloga Mercedes Hurtado seguirá cuatro años más al frente del Colegio de Médicos del València (Icomv) al imponerse a su rival, la doctora Ana Arbaizar, en las elecciones colegiales celebradas este jueves 8 de enero. Hurtado ha logrado 1.696 votos, frente a los 883 de su contrincante. A diferencia de lo que sucedió en enero de 2022, cuando compitieron las mismas candidatas, el resultado ha sido bastante menos ajustado. De hecho, Hurtado casi ha doblado en apoyos a su contrincante. Unos 813 votos han separado a ambas candidaturas. La participación no ha llegado al 13% de los casi 20.000 colegiados con derecho a sufragio. El recuento de votos arrancó a las 20 horas, cuando cerraron las urnas, y se prolongó hasta avanzada la noche, según han informado desde el Colegio de Médicos.

Hurtado, que lleva once años al frente de la organización colegial de los facultativos valencianos, se presentaba a la reelección como cabeza de una candidatura que ella misma etiquetó como “plural y renovada”, en la medida en la que hay “una amplia presencia de jóvenes médicos y médicas”. “Apostamos por consolidar una institución abierta, diversa y al servicio de todos los colegiados, con especial atención a las necesidades emergentes del colectivo médico", comentó. El proyecto encabezado por la doctora ejerciente en el Hospital la Fe se sustenta en una gestión "directa, transparente y eficiente, orientada a responder con agilidad a los retos asistenciales, laborales y profesionales actuales", según explicó en un comunicado.

Impulso al Estatuto Marco

Entre sus propuestas destaca el impulso a las oficinas especializadas para apoyar al médico joven, a la mujer y al opositor y la creación de una nueva para los profesionales que ejercen en el ámbito de la medicina privada, con asesoramiento personalizado y recursos que faciliten su desarrollo profesional.

La candidatura también incorpora "compromisos clave" como "un plan formativo gratuito, potenciación de servicios de atención social, asesoramiento jurídico integral, mejora de la conciliación y la defensa de retribuciones dignas, tanto en el ámbito público como privado, así como el impulso de un Estatuto Marco propio para los médicos como herramienta de justicia profesional y estabilidad".

Como ejemplo de "unidad y representatividad", el equipo que acompaña a Hurtado integra profesionales con diversos perfiles y sensibilidades del sector sanitario: candidatos pertenecientes a organizaciones y colectivos como Simap, Cems, Avanza, CSIF o Unipromel, así como representantes de sociedades científicas y movimientos médicos. Esta pluralidad "aspira a reforzar el papel del Colegio como espacio de debate y desarrollo de iniciativas para todos los médicos valencianos", según las mismas fuentes.

Doctoras y jóvenes

La doctora Hurtado ha subrayado: "La presencia de doctoras en ejercicio y médicos jóvenes en el equipo busca reflejar la realidad actual del colectivo médico, con una visión que combine experiencia y juventud, y que atienda tanto a las demandas tradicionales como a las nuevas exigencias de la profesión".

Por su parte, Ana Arbaizar, concurría con el compromiso de “acabar con las guardias de 24 horas” porque, dice, “perjudican al paciente y a la salud del facultativo”. Bajo la premisa "devolver la utilidad real a la institución", Arbaizar encabezaba una lista independiente formada por profesionales de diversos ámbitos —hospitalaria, primaria y privada— con el firme propósito de que el médico "sienta que el Colegio sirve para algo más que para pagar una cuota y un seguro". Arbaizar apostó por que el colegio “debe ser activo en la reivindicación de cosas tan básicas como acabar con las guardias de 24 horas, que primero redundan negativamente en la atención al paciente y después en la salud del médico”. “Como Colegio de Médicos no podemos permanecer ajenos ni dar la espalda a este tipo de cuestiones”, apunta.

Se mostró, además, favorable a que el Colegio se persone como acusación en los procedimientos judiciales por agresiones para garantizar el cumplimiento de la ley. “Por desgracia, ya casi ha dejado de ser noticia que agredan a un médico", ha lamentado la candidata, recordando que se produce una agresión cada 10 horas en España.