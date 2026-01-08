Montero presentará mañana el nuevo modelo de financiación autonómica

Ya hay fecha para la presentación del nuevo y esperado modelo de financiación autonómica anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Será mañana, viernes, cuando la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, desgrane los detalles. Así lo ha anunciado este jueves Pedro Sánchez tras la reunión que ha mantenido en Moncloa con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. En la reunión se ha abordado el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará Montero.

La propuesta, informan fuentes de Moncloa, cumple con el compromiso que adquirió el presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes Autonómicos. El actual modelo de financiación lleva caducado desde 2014. El gobierno de Mariano Rajoy también se comprometió en 2017 con los presidentes autonómicos a presentar un nuevo modelo de financiación. Promesa que finalmente no cumplió. La financiación autonómica fue uno de los asuntos que el president Juanfran Pérez Llorca puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo con Sánchez en Moncloa el pasado 17 de diciembre.

Llorca no quiere una "pedrea"

Las mismas fuentes de Moncloa explican que el esquema de financiación para las comunidades que se planteará llega "trece años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación autonómica". El Gobierno de España pone sobre la mesa una propuesta que "soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las comunidades autónomas y un nuevo sistema, donde todos los territorios recibirán más transferencias, para reforzar el Estado del Bienestar", avanzan fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno ha subrayado que el Ejecutivo presenta esta propuesta "para cumplir con nuestro deber y porque creemos en el Estado del Bienestar y en Estado de las Autonomías". "El Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos comunidades autónomas mejor financiada", ha recalcado el presidente quien espera el respaldo del PP a la propuesta. "Si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas".

Pérez Llorca advirtió tras su reunión con Sánchez que su gobierno no se conformaría con una "pedrea" en el reparto de los fondos mientras a otras autonomías como Cataluña o Andalucía "les toca la lotería", al tiempo que recordaba que la Comunitat Valenciana era la autonomía "peor financiada de España". Buena parte de la deuda que arrastra la Comunitat Valenciana, unos 40.000 millones de euros, se atribuyen a la infrafinaciación que viene padeciendo desde hace años.