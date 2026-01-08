Nueva 'Vicepresidencia de Reciperació' con competencias en 'Medi Mabient'

El Consell ha llevado su nueva composición a Facebook, aunque por el camino ha sufrido algunos cambios. Sea una estrategia por adaptarse al mundo digital o un error en la inscripción del nombre oficial fruto de las prisas que suele conllevar la escritura en la web, la red social de Meta cuenta con una página para la 'Vicepresidencia de Reciperació, Ambient, Infraestructures i Territori', un departamento que según especifica el perfil de este departamento tiene entre sus competencias las cuestiones relacionadas con el "Medi Mabient".

Esta es la cara oficial en Facebook del departamento que dirige Vicente Martínez Mus, ya que se ve una actividad actualizada al día, incluyendo, por ejemplo, la reunión que ha tenido el comisionado para la reconstrucción, Raúl Mérida, por los ascensores o un vídeo de la visita a Algemesí del vicepresidente. Obviamente, todo parece ser fruto de una errata, algo que tampoco es de extrañar vistas las veces que Martínez Mus ha visto cambiar de nombre su conselleria.