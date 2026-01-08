Pérez Llorca se compromete con la comunidad venezolana a apoyar la reconstrucción democrática del país

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado al tejido asociativo venezolano en la Comunitat Valenciana el respaldo del Consell en la defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho en Venezuela. Así lo ha destacado durante la reunión que ha mantenido con representantes de organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana, en la que ha participado la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y la exembajadora de Venezuela en Bélgica y la UE, presidenta del Centro Hispano Venezolano en la Comunitat Valenciana y portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España-Comunitat Valenciana, Mary Ponte.

También han asistido el presidente de la Asociación de Emprendedores y Comunicadores Unión Europea, Carlos Martínez, el vicepresidente de la Asociación Voluntades Unidas para la Inclusión y Miembro del Comando Con Venezuela, Andrés Osorio, el presidente de la Asociación de Venezolanos en Castellón, Luis Méndez, y el sargento en el exilio de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Edgardo Díaz. El jefe del Consell ha subrayado que la posición del Gobierno valenciano es apoyar a los venezolanos que defienden la vuelta de la democracia y el reconocimiento a las libertades.

El president ha coincidido con los representantes del tejido asociativo venezolano en que es el momento de avanzar hacia una nueva etapa que ha reivindicado María Corina Machado y Edmundo González y que fue mayoritariamente respaldada en las urnas. Pérez Llorca ha hecho referencia a los cerca de 62.000 venezolanos que residen en las provincias de Castelló, Valencia o Alicante, lo que acentúa los lazos de hermandad histórica y cultural que unen a la Comunitat Valenciana con Venezuela.

Asimismo, ha puesto en valor la labor del tejido asociativo de este país y ha transmitido el compromiso del Gobierno valenciano para apoyar la reconstrucción democrática de Venezuela.

La reunión de Llorca con la comunidad venezolana aficanda en la Comunitat llega dos días después de que Delcy Rodríguez, histórica del chavismo, tomase las riendas del gobierno después de detención del presidente Nicolás Maduro tras la operación militar de EEUU en el país. Ella ha sido la elegida por Trump y no la opositora María Corina Machado como esperaban la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.