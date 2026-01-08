Primer día hábil en los juzgados, primer desahucio del año

Malika y su hijo han pasado las fiestas navideñas con un nudo en el estómago y la mirada fija en el calendario. El 7 de enero de 2026 estaba previsto el desahucio de su casa. Pirmer día hábil en los juzgados y primer desahucio en la Comunitat Valenciana. La crisis inmobiliaria de 2012 les arrasó. No pudieron hacer frente a la hipoteca y generaron una deuda con el banco que hoy les asfixia. Sin alternativa habitacional, sin trabajo y con una discapacidad reconocida la familia se reconoce vulnerable. También la ha reconocido así la justicia durante los años en los que la moratoria les ha protegido de quedarse en la calle. Pero el timepo se acabó. Tras la última moratoria (que se concede cada 4 años), la jueza decidió que solo concedería un año más y ese plazo expiraba el 7 de enero de 2026.

Madre e hijo tenían el corazón en un puño mientras esperaban la actuación de la justicia. Pero no estaban solos. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de varias asociaciones de Juntes per l'Habitatge (en concreto, Iaioflautes, A.V. Benimaclet, Sindicat de barri de Malilla, A.V. La Torre y Psicólogas sin fronteras) decidieron acompañarlos y mediar con el juzgado en aras de buscar una solución que no deje en la calle a una familia vulnerables sin alternativa habitacional.

Sin protocolo de mediación

"El gobierno de la Generalitat debería intermediar y negociar un protocolo de mediación tal y como establece la ley de Vivienda. Pero el protocolo no se ha hecho y eso restringe las posibildiades de evitar desahucios. Por otra parte, el ayuntamiento no está intermediando de forma clara y efectiva y de hecho ha eliminado la oficina antidesahucios que había. Por eso creemos que el Estado central debería intervenir para garantizar que la vivienda sea un desrecho, como lo es la sanidad y la educación. Las políticas de vivienda no pueden estar condicionadas a colores politicos ni a coyunturas específicas", explican desde la PAH.

Desde la entidad solicitan que la familia se quede en la vivienda y se aplique con ellos el escudo social que así lo permite o la moratoria en vigor. Por el momento, han solicitado al comité de derechos sociales de la Unión Europea su intervención en ese caso y agradecen el trabajo realizado por al abogada de oficio que ha presentado un escrito "para que se suspendiera el desahucio en relación al artículo 704 de la ley, que dan un mes más de plazo". El drama continuará, pues, el próximo 9 de febrero.