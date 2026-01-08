El PSOE aparta de la gestora de Almussafes a Manoli Egea, afín al alcalde denunciado por acoso sexual

Giro en el caso Almussafes. La dirección federal del PSOE ha nombrado nueva gestora para dirigir el partido en Almussafes de la que queda apartada Manoli Egea, persona afín al alcalde, Toni González, investigado por Ferraz tras las denuncias de acosos sexual y laboral de una militante y trabajadora de una empresa municipal.

Ya lo advirtió el pasado 10 de diciembre la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que pidió a la secretaría de Organización Federal del PSOE que cambiase la composición de esta comisión de transición al formar parte de la misma personas que se habían pronunciado a favor de González y cuestionado a la denunciante. Morant elevó su desacuerdo a la dirección federal al entender que con el nombramiento de Egea se rompía la imparcialidad que se debe exigir a una gestora, y pide que se incorpore a la gestora a militantes que sean referentes feministas, de prestigio dentro del partido. Ferraz ya ha decidido y los cambios se han comunicado a la agrupación local de este municipio de la Ribera Baixa.

La gestora del PSPV en Almussafes estará presidida por Rosa Peris, secretaria de Justícia y Lucha contra la Violencia de Género de la Ejecutiva del PSPV y diputada en Les Corts Valencianes, un gesto con el que se quiere evidenciar el compromiso del partido contra el acoso machista. Como vocales estárán Toñi Serna, secretaria de Formación de la Ejecutiva del PSPV y Jorge Vidal, secretario de Organización Provincial de Valencia del PSPV, que ya formaban parte de la gestora propuesta inicialmente por la ejecutiva provincial de Carlos Fernández Bielsa.

Toni González en un acto de partido / Levante-EMV

La decisión la adopta el PSOE tras haber escuchado a la ejecutiva provincial y a la dirección de país que dirige Diana Morant que no ha ocultado en las últimas semanas su enfado con la presencia en la gestora local de Manoli Egea, secretaria general comarcal y próxima a Bielsa, que pocas horas después de conocerse la denuncia de acoso salió en defensa de González en redes manifestando: “Aquí la víctima eres tú”.

González, que fue uno de los mayores respaldos de Bielsa en el congreso provincial frente a los afines a Morant, ha dimitido de sus cargos orgánicos pero se mantiene en la alcaldía de este municipio donde el PSPV goza de una amplia mayoría con el 55% de los votos y ocho de los 13 concejales. Todos han cerrado filas con González y advierten, como viene informando Levante-EMV, de que "si nos vamos serán porque nos tiren". Morant ha sido muy crítica con el comportamiento de la agrupación municipal. "No es solo el señor Toni González. La propia agrupación ha tenido una actitud que el partido ha reprochado: la estigmatización y acoso en redes a las víctimas. Esto no se puede producir", ha dicho la dirigente socialista.