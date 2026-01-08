Sentencia pionera en autismo: De grado 0 a grado 3 de dependencia en tiempo récord

La familia de P. llevaba dos años esperando la resolución del grado de Dependencia del niño, lo que ni tan siquiera pasaba por su mente era la posibilidad de que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda le concediera al menor un grado 0, lo que dejaba fuera de toda ayuda, beca, terapia o adaptación curricular. Cuando P. tenía 3 años llegó el diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista (TEA) de grado 1, retraso motor y retraso madurativo. La familia empezó los trámites administrativos para que el niño entrara a formar parte del sistema de la Dependencia sin pensar que la gestión de estos expedientes alcanza una demora de hasta dos años, algo que, además, están investigando el Síndic de Greuges, ya que "el tiempo juega en contra" de estos niños y niñas. De hecho, dos años después llegó la resolución como un jarro de agua fría porque un grado 0 de Dependencia (y la misma resolución tras la pertinente reclamación) solo les dejaba la vía judicial. Y eso implica otros dos años de espera.

Sin embargo, la jueza ha dictaminado que P. "no es un grado 0 de Dependencia sino un grado 3", y que además, tiene derecho a un asistente terapéutico infantil, que es la ayuda prevista por el sistema para que pueda acompañar al menor en el colegio (y fuera de él) de forma personalizada. Todo ello en tiempo récord, ya que el proceso que debía resolverse de forma ordinaria y tiene una demora en los juzgados de lo Social de dos años se ha resuelto en unos meses, ya que la denuncia se presentó como una "vulneración de los derechos fundamentales del menor, concretamente, del derecho a la educación".

Imagen de recursos de comunicación para niños con autismo. / Miguel Ángel Montesinos

"Tenemos que revisar los derechos fundamentales porque en los juzgados de lo Social están acostumbrados a conflictos laborales que prevén derechos fundamentales como el derecho del trabajador a la huelga, por ejemplo. Pero es necesaria una amplitud de miras porque en temas como las resoluciones de grado de discapacidad o de dependencia hablamos de una demora que implica perjuicios y daños irreparables para quienes están esperando, sobre todo si hablamos de niños y niñas. La jueza no estima que el caso de P. sea una vulneración de derechos fundamentales, pero si se hubiese tramitado de forma ordinaria el niño seguiría esperando sin la posibilidad de tener los apoyos y la ayuda que ahora sí va a tener y que le permite acceder a la educación en igualdad de condiciones que el resto", explica la abogada de la familia y titular de Acción para la Justicia Social, Sandra Casas. P. tiene ahora casi 6 años. Si su caso se hubiera tramitado de forma ordinaria la resolución (y la ayuda) le habría llegado ya cumplidos los 8 años.

"Se pierde un tiempo muy valioso", denuncian las familias

Para la madre de P. "es muy frustrante para las familias ver cómo van pasando las semanas, meses y años y no se recibe una respuesta por parte de la administración en relación a los expedientes de dependencia de nuestros hijos. Se pierde un tiempo muy valioso, de máxima plasticidad mental, para poder trabajar con ellos en su autonomía personal y en optimizar las limitaciones propias de su diagnóstico. Pasan dos años y medio de trámites, de lucha y de espera y, cuando recibes la resolución definitiva, ves que es 'Grado 0: no dependiente'. La verdad es que no das crédito a cómo se pueden gestionar así las cosas y entiendes que haya muchas familias que se desesperen y renuncien por el camino a los derechos de sus hijos porque no puedan más..." Sin embargo, instan a las familias que puedan estar en una situación similar a que "lleguen hasta el final porque los derechos de nuestros hijos están por encima de todo. Es, sin duda, una carrera de fondo que hay que correr con ellos y ganarla por su bien futuro".

Además, la familia quiere agradecer el apoyo recibido por parte del colegio al que va su hijo. "Desde el primer momento, nos instaron a su evaluación por parte de Atención Temprana y también desde su propia área de Orientación. Y, una vez obtenido el diagnóstico, hemos trabajado de forma coordinada colegio-familia-ayuda externa al objeto de optimizar todas las estrategias que trabajamos con el niño para la consecución de los objetivos que conjuntamente nos marcamos en cada momento (regulación emocional y física, autonomía personal, sociabilización, concentración, distancia personal…). En este sentido, hay una estrecha relación tanto con los tutores que ha presentado durante estos años como con el conjunto del equipo de Orientación, las especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, etc. Y esta buena coordinación entre todas las partes le aporta a nuestro hijo unas directrices coherentes que ayudan en su desarrollo".