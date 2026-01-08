Un valenciano, entre los presos liberados en Venezuela

Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de nacimiento y de 52 años, es uno de los presos liberados en Venezuela como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, según el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez. De esta forma anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, entre los que se encontraba Gorbe Cardona.

Exgerente de una empresa de telefonía en Murcia, fue detenido en diciembre del 2024 acusado de tener su visa vencida, pero también se le aplicó extorsión policial y finalmente fue apresado. Se encontraba encarcelado en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas y bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), junto a otros hispano-venezolanos con doble nacionalidad.

"Hay españoles"

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha apuntado "con mucha cautela" que hay españoles entre los presos cuya liberación acaba de anunciar el presidente del Parlamento de Venezuela "Exteriores confirma que, de acuerdo con las informaciones que estamos recibiendo y han anunciado las autoridades venezolanas, se están liberando presos, entre los que hay españoles", han explicado fuentes del Departamento dirigido por Albares.

El Ministerio, en contacto con la embajada de España en Caracas, está preparado para prestar toda la asistencia necesaria a los españoles liberados, han añadido estas fuentes, a la espera de la difusión de un comunicado oficial.

Españoles presos en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país. Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.