Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avería metroTemperaturas C. ValencianaDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaRebajas ValenciaPeatonalización Jorge JuanMujer sin hogar ValenciaProfesiones bajos salariosFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

El tráfico

Vuelven los atascos a las carreteras de Valencia con más de 32 km de retenciones: la V-30 y la A-7, las más afectadas

La congestión de la circulación se sucede en las principales entradas y salidas de la capital del Túria

La V-30 esta mañana, a la altura de Mislata y en sentido hacia la A-7, estaba completamente colapsada.

La V-30 esta mañana, a la altura de Mislata y en sentido hacia la A-7, estaba completamente colapsada. / DGT

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La normalidad ha regresado a la vida cotidiana tras las vacaciones de Navidad y, con ella, las retenciones a las carreteras del área metropolitana de Valéncia, donde desde primera hora de la mañana se registran retenciones que a las 8.30 horas sumaban más de 32 kilómetros, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los principales atascos se registran esta mañana en la V-30, sobre todo en sentido hacia la A-7, la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, y la propia A-7. En esta última vía hay una retención de 3 kilómetros en sentido hacia Barcelona a la altura de Paterna, mientras que en la CV-35 se contabilizan otros 3 kilómetros de tráfico lento en sentido hacia Ademuz y a la altura de Burjassot, según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

En la V-30, los atascos están en ambos sentidos: a las ocho y media de la mañana hay 5 kilómetros de congestión en sentido hacia la A-7 y otros dos en sentido hacia el puerto.

Dónde están los atascos

Las carreteras de Valencia con retenciones esta mañana de jueves, 8 de enero, son las siguientes:

  • A-7: 3 kilómetros en Paterna, en sentido hacia Barcelona
  • A-7: 3 kilómetros entre Alcàsser y Picassent, en sentido a la Ciudad Condal
  • A-3: 2 kilómetros entre el barrio de Sant Josep Artesà y el barrio de La Luz (Xirivella), de entrada a València
  • V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
  • V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el barrio de La Luz (Xirivella), sentido puerto
  • V-30: 2,5 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, hacia el puerto
  • V-30: 1 kilómetro entre Castellar-Oliveral y Horno de Alcedo, sentido a las instalaciones portuarias
  • V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, hacia València
  • CV-35: 3 kilómetros en Burjassot, en sentido hacia Barcelona
  • CV-35: 3 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
  • CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, hacia la V-30
  • CV-31: 1 kilómetro entre Benimàmet-Beniferri y Terramelar
  • CV-36: 2 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, hacia València

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
  2. Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
  3. Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
  4. La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
  5. La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
  6. El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
  7. ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
  8. Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve

Vuelven los atascos a las carreteras de Valencia con más de 32 km de retenciones: la V-30 y la A-7, las más afectadas

Vuelven los atascos a las carreteras de Valencia con más de 32 km de retenciones: la V-30 y la A-7, las más afectadas

Sin deshielo en las Corts: ni hablar entre el Consell y la izquierda de los órganos estatutarios

Sin deshielo en las Corts: ni hablar entre el Consell y la izquierda de los órganos estatutarios

Primer día hábil en los juzgados, primer desahucio del año

Primer día hábil en los juzgados, primer desahucio del año

El Consell incluye en su macrodecreto de Simplificación una deducción de impuestos para las grandes fortunas

El Consell incluye en su macrodecreto de Simplificación una deducción de impuestos para las grandes fortunas

La Abogacía de la Generalitat desmiente al jefe de gabinete de Mazón: avaló un confinamiento el 29-O

La Abogacía de la Generalitat desmiente al jefe de gabinete de Mazón: avaló un confinamiento el 29-O

Los retos educativos de 2026: de la reconstrucción post-dana al diálogo urgente con el profesorado

Los retos educativos de 2026: de la reconstrucción post-dana al diálogo urgente con el profesorado

Soler desmiente a Sánchez: “En ningún momento he especulado contra él”

Soler desmiente a Sánchez: “En ningún momento he especulado contra él”

Alerta amarilla por previsión de rachas de viento de hasta 80 km/h en el interior y prelitoral de Valencia

Alerta amarilla por previsión de rachas de viento de hasta 80 km/h en el interior y prelitoral de Valencia
Tracking Pixel Contents