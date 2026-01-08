El tráfico
Vuelven los atascos a las carreteras de Valencia con más de 32 km de retenciones: la V-30 y la A-7, las más afectadas
La congestión de la circulación se sucede en las principales entradas y salidas de la capital del Túria
La normalidad ha regresado a la vida cotidiana tras las vacaciones de Navidad y, con ella, las retenciones a las carreteras del área metropolitana de Valéncia, donde desde primera hora de la mañana se registran retenciones que a las 8.30 horas sumaban más de 32 kilómetros, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los principales atascos se registran esta mañana en la V-30, sobre todo en sentido hacia la A-7, la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, y la propia A-7. En esta última vía hay una retención de 3 kilómetros en sentido hacia Barcelona a la altura de Paterna, mientras que en la CV-35 se contabilizan otros 3 kilómetros de tráfico lento en sentido hacia Ademuz y a la altura de Burjassot, según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.
En la V-30, los atascos están en ambos sentidos: a las ocho y media de la mañana hay 5 kilómetros de congestión en sentido hacia la A-7 y otros dos en sentido hacia el puerto.
Dónde están los atascos
Las carreteras de Valencia con retenciones esta mañana de jueves, 8 de enero, son las siguientes:
- A-7: 3 kilómetros en Paterna, en sentido hacia Barcelona
- A-7: 3 kilómetros entre Alcàsser y Picassent, en sentido a la Ciudad Condal
- A-3: 2 kilómetros entre el barrio de Sant Josep Artesà y el barrio de La Luz (Xirivella), de entrada a València
- V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el barrio de La Luz (Xirivella), sentido puerto
- V-30: 2,5 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, hacia el puerto
- V-30: 1 kilómetro entre Castellar-Oliveral y Horno de Alcedo, sentido a las instalaciones portuarias
- V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, hacia València
- CV-35: 3 kilómetros en Burjassot, en sentido hacia Barcelona
- CV-35: 3 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, hacia València
- CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, hacia la V-30
- CV-31: 1 kilómetro entre Benimàmet-Beniferri y Terramelar
- CV-36: 2 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, hacia València
