Vuelven los atascos a las carreteras de Valencia con más de 32 km de retenciones: la V-30 y la A-7, las más afectadas

La normalidad ha regresado a la vida cotidiana tras las vacaciones de Navidad y, con ella, las retenciones a las carreteras del área metropolitana de Valéncia, donde desde primera hora de la mañana se registran retenciones que a las 8.30 horas sumaban más de 32 kilómetros, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los principales atascos se registran esta mañana en la V-30, sobre todo en sentido hacia la A-7, la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, y la propia A-7. En esta última vía hay una retención de 3 kilómetros en sentido hacia Barcelona a la altura de Paterna, mientras que en la CV-35 se contabilizan otros 3 kilómetros de tráfico lento en sentido hacia Ademuz y a la altura de Burjassot, según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

En la V-30, los atascos están en ambos sentidos: a las ocho y media de la mañana hay 5 kilómetros de congestión en sentido hacia la A-7 y otros dos en sentido hacia el puerto.

Dónde están los atascos

Las carreteras de Valencia con retenciones esta mañana de jueves, 8 de enero, son las siguientes: