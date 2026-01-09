De Fray Balbino a Dominicos: medio siglo de silencio y abusos en la Iglesia valenciana

Durante décadas, en los pasillos de colegios emblemáticos de Valencia, Alicante y Castellón, el sonido de una llave girando en la cerradura o una mano bajo el pupitre marcaron el fin de la infancia para decenas de alumnos. Eran los años del silencio, del poder de la sotana y de una impunidad que parecía eterna. Sin embargo, una investigación periodística y el goteo incesante de testimonios han destapado una realidad que, lejos de ser aislada, dibuja un mapa del horror. En la C.Valenciana, la "lista de la vergüenza" tiene ya 115 rostros documentados por la investigación de El País.

El caso Agustinos: "Me bajó los pantalones en clase"

Uno de los testimonios más desgarradores es el de los antiguos alumnos del colegio Santo Tomás de Villanueva (Agustinos) de Valencia. Su relato nos transporta a principios de los años 70, a un aula de 4º de EGB con su profesor, Fray Balbino, como protagonista.

Radiografía de los Abusos - Comunitat Valenciana Análisis de Datos La "Lista de la Vergüenza"

en la Comunitat Radiografía de las 115 víctimas que rompieron el silencio y denunciaron abusos sexuales en la Iglesia valenciana. Total de víctimas denunciantes Casos registrados en la investigación de El País (2018-2025) 115 Buscar Municipio o Institución Valencia 62% 72 víctimas El epicentro. Grandes colegios y seminarios. Valencia (Capital) 31 Torrent 12 Xàtiva 6 Puntos negros: Montesión, Jesuitas, Salesianos S. Antonio, Seminario Moncada. Alicante 27% 31 víctimas Patrón de depredadores múltiples. Alicante (Capital) 14 Orihuela 8 Alcoi 4 Puntos negros: Jesuitas, Salesianos, Seminario Menor Orihuela. Castellón 11% 12 víctimas Foco en internados de los años 70-80. Castellón (Capital) 5 Borriana 2 Segorbe 2 Puntos negros: Carmelitas, Salesianos, La Salle. Nuevo Acuerdo 2024 Reparación sin juicio penal El pacto Estado-Iglesia abre la puerta a indemnizaciones económicas y tratamiento psicológico para estas 115 víctimas cuyos casos habían prescrito. "El abuso existió, pero el reloj judicial corrió más rápido que la capacidad de las víctimas para hablar." ⚠ La punta del iceberg El Defensor del Pueblo estima que hay miles de casos sin denunciar. El 1,13% de la población adulta en España podría haber sufrido abusos en el ámbito religioso. Fuente: Base de datos de la investigación de EL PAÍS · Gráfico: Levante-EMV / Gonzalo Sánchez

"Me cogió entre sus piernas, me bajó los pantalones y me magreó. Me quedé bloqueado, paralizado", confesó una víctima, rompiendo un bloqueo mental de décadas. No fue el único. Otro recuerda ver al fraile meter la mano a otros compañeros durante las clases. La propia Orden de San Agustín reconoció la veracidad de estos hechos en un informe sin precedentes: admitieron 28 víctimas y 16 religiosos acusados en toda España, situando a la Comunitat Valenciana como uno de sus focos principales con 5 casos confirmados oficialmente, aunque la realidad sumergida sugiere muchos más.

Abusos y humillaciones en las clases del Padre Alfonso

Sin embargo, este no es el único caso del centro de agustinos en València. Más allá de los casos infantiles, el centro también registra graves acusaciones contra el Padre Alfonso Martínez durante los años en los que el colegio pasó a ser mixto.

Según testimonios de antiguas alumnas, este docente de Religión y Filosofía centraba gran parte de sus clases en contenidos de índole sexual para ridiculizarlas y vejarlas. Los relatos describen tocamientos, insultos y situaciones de acoso explícito, como el uso de sus genitales contra los brazos de las estudiantes mientras se paseaba por el aula o intentos de beso forzado tras los exámenes. Estos hechos, que se extendieron hasta finales de los años 70 y principios de los 80, reflejan un abuso de autoridad sistemático amparado en la jerarquía del profesorado.

Maristas y Dominicos

La oleada de testimonios alcanzó igualmente a otras órdenes de peso en la ciudad de València. En el caso de los Hermanos Maristas, la congregación y un religioso acusado se pusieron en contacto con una víctima para expresar su arrepentimiento por hechos ocurridos a principios de los 80 en su centro de la calle Salamanca, ofreciendo recursos para intentar restablecer el daño.

Por su parte, el Colegio Dominicos San Vicente Ferrer emitió un comunicado reconociendo la veracidad de los abusos cometidos por Fray José y Fray Villa durante las décadas de los 80 y 90. Al igual que en otras instituciones, la falta de denuncias formales en su momento permitió que estos frailes aprovecharan su posición para realizar tocamientos en las instalaciones escolares.

El mapa del dolor

La base de datos elaborada por la investigación de El País registra un total de 115 víctimas de abusos en la Iglesia dentro de la Comunitat distribuidas en diversas instituciones y localidades de las tres provincias En la provincia de Valencia destacan focos significativos en centros como Torrent-Montesión con 8 afectados y el colegio de los Agustinos en la capital con al menos 2 casos directos registrados aunque testimonios sugieren una cifra mayor de afectados. Otros centros señalados incluyen a los Dominicos con 3 víctimas los Maristas con 2 los Jesuitas y los Salesianos en sus distintas sedes además de casos en municipios como Xàtiva con 4 víctimas en los Claretianos y registros en localidades como Carcaixent Paiporta o Moncada

Por su parte las provincias de Castellón y Alicante completan este mapa del horror con casos documentados en instituciones de larga trayectoria educativa y religiosa. En Castellón la investigación detalla abusos en los Salesianos de Borriana con 2 víctimas los Carmelitas de la capital con 3 casos y centros de La Salle junto a incidentes en municipios como Segorbe o la Vall d’Uixó. En Alicante los registros alcanzan a los Salesianos, Jesuitas y Maristas tanto en la ciudad de Alicante como en Elche además de casos en el seminario y en centros de Alcoi o Godella configurando un panorama de abusos que abarcó tanto colegios como internados y casas parroquiales a lo largo de décadas

El contexto del acuerdo

Este mapa del dolor adquiere nueva relevancia ahora tras el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE). Este pacto, que crea una Comisión Mixta con el Defensor del Pueblo, busca ofrecer una reparación (económica, psicológica y moral) precisamente a estos casos "históricos" donde la justicia ordinaria ya no puede llegar, validando oficialmente la verdad de quienes, durante décadas, solo recibieron silencio.