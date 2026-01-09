Ayuntamientos, Diputación, Generalitat y Gobierno estarán en la Comisión Mixta para la dana

La tan deseada colaboración entre administraciones tras la dana empieza a tener un nuevo rostro, aunque uno poco definido todavía. Representantes de la Generalitat y el Gobierno central han pactado la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta intergubernamental para coordinar la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana. Eso significa que se convocará la primera reunión del organismo en las próximas semanas, aunque los nombres de las personas que se sentarán a la mesa todavía no están claros.

Lo que sí está claro es quienes han acudido a la "pre-comisión" de este viernes. En representación de la Generalitat, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, acompañado por el comisionado para la recuperación del gobierno valenciano, el recientemente nombrado Raúl Mérida. Por parte del Gobierno central, la comisionada para la dana, Zulima Pérez. La reunión, según han informado desde el Consell, ha servido para "tratar aspectos relativos a la puesta en marcha de la Comisión Mixta, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca".

Las cuatro administraciones

No es la primera Comisión Mixta Intergubernamental que se crea recientemente en el Estado español. El precedente más claro es la Comisión Mixta de la Palma, creada tras la erupción volcánica en la isla en 2021. Esa es la inspiración para este otro organismo, sobre todo en materia de su composición. En esta antecesora, los interlocutores principales fueron el ministro de Política Territorial y el consejero del ramo, aunque en algunas de las reuniones llegó a participar incluso el presidente del Gobierno. De la misma forma, es probable que la composición del organismo valenciano sea relativamente flexible para dar cabida a situaciones análogas.

Reunión previa a la convocatoria de la Comisión Mixta de la dana / GVA

Lo que se sabe hasta ahora es que se contempla la presencia de las cuatro administraciones implicadas en la recuperación: la estatal (Gobierno central), la autonómica (Generalitat), la provincial (Diputación de Valencia) y la local (ayuntamientos). El cómo todavía queda por determinar. Lo que sí han explicado desde el gobierno autonómico en una nota de prensa es que, cuando se reúna por primera vez esta comisión, en su orden del día estará la creación de grupos de trabajo "con un tamaño más reducido, que permitirán una mayor agilidad y eficacia en la toma de decisión y ejecución de medidas", además de la creación de comisiones sectoriales. Algunas de las propuestas para estos grupos que se ocuparán de diferentes temas concretos incluyen el transporte e infraestructuras o la

Primera reunión en enero salvo sorpresa

Una vez pactada la composición y el funcionamiento de la Comisión Mixta, la idea de ambas partes es que la primera reunión tenga lugar antes de que acabe enero. Se prevé convocar en las próximas semanas formalmente este primer encuentro, en el que se diseñará el orden del día, en cuya elaboración colaborarán los ayuntamientos.